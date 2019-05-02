Лунный календарь на май 2019 года: новолуние и полнолуние

Лунный календарь на май подскажет, когда лучше начать день с активных действий, а когда – умерить свой пыл. Главное, узнать о благоприятных днях и следовать рекомендациям, иначе удача может отвернуться от вас. Как уберечь свое здоровье и прибавить жизненных сил в мае 2019 года? Узнайте в материале от экстрасенсов СТБ.

Новолуние в мае 2019 года

Новолуние в мае 2019 года наступит 5 мая 2019 года в 1 час ночи 45 минут. Луна будет находиться в знаке зодиака Телец, который сулит материальную стабильность. Особенно, если вы сможете задействовать в своих делах настойчивость и будете открыты ко всему новому. Восход ожидается в 5 часов утра 24 минуты. Это второй лунный день.

Новолуние может принести как счастье, так и хлопоты. Главное в этот момент настроить себя на правильную волну. Так как луна находится в знаке Телец, то важно задуматься о финансовой сфере жизни, и никак не о делах амурных. Попробуйте написать план, согласно которому вы прибавите бюджет.

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Растущая Луна в мае 2019 года

Растущая Луна в мае 2019 будет с 7 по 15 число. В эти дни энергия Луны увеличится и наберет мощности. Все начинания будут успешны. Ожидайте прилив энергии, вдохновения. Если вы давно уже хотите откладывать средства, например, на автомобиль, начните именно в это время. Также в период растущей Луны важно обратить внимание на свое здоровье.

Полнолуние в мае 2019 года

Полнолуние наступит 19 мая 2019 года в 00:12. Это 15 лунный день. Луна находится в огненном знаке зодиака – Стрелец. В этот день вы будете мыслить более абстрактно. Удивительно, но это не помешает даже самым упрямым решить все свои бюрократические вопросы. Будто бы все будет делаться само собой, но не привыкайте к такой легкой жизни.

Именно в этот день любая командировка принесет массу приятных впечатлений. Никаких негативных моментов не должно произойти. Главное, не посвящать свое время ремонту и не вкладывать средства в строительный бизнес.

Убывающая Луна в мае 2019 года

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Убывающая Луна будет длиться с 1 по 4 мая, а позже — с 20 по 31 мая. В это время попытки сконцентрироваться сойдут на нет. Лучше не искать конкретику и хорошенько отдохнуть. Увлекательное путешествие поможет восстановить свои силы, после чего вы сможете работать намного продуктивнее.

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