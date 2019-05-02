Как лучше всего провести первый рабочий день после затяжных выходных расскажет гороскоп на 2 мая 2019. Что ждет сегодня разных знаков зодиака читайте в нашем гороскопе.

Овен

С руководством у Овнов в этот день могут быть большие недопонимания. Оно требует от вас практически невозможного и даже слушать не хочет отговорок. Но ведь и вы не робот и должны когда-то отдыхать!

Телец

У вас сегодня будет очень важная деловая встреча после праздников. Стоит быть на ней максимально внимательным. ведь вам лучше сейчас ничего не подписывать, это закончится потерей доверия с вашей стороны.

Близнецы

Сегодня ждите ссор с коллегами, ведь не все в восторге от ваших отличных отношений с начальством. В коллективе вообще какие-то новые правила, по которым вам придется теперь жить. Невовремя, правда?

Рак

По моему, о вас кто-то распространяет слухи на работе. Да и вообще, с коллегами какие-то натянутые отношения. Но забейте вы на это все! Ведь вас ждет успех по работе, стоит только договорится с правильным человеком!

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Лев

Вам перестало нравится место, в котором вы работаете. Вам нужны более комфортабельные условия и новое оборудование! Не бойтесь идти на эксперименты и делать так, как хочется именно вам, сколько можно подстраиваться под других…

Дева

У вас сегодня буквально упадок сил и энергии. Вам хочется остаться дома и никуда не выходить, несмотря на то, что вы и так мало где бывали в последнее время. Но нет, это нужно сделать. Только выход в люди сможет вытащить вас из этого состояния.

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Весы

Из-за частых переездов вам будет максимально неуютно на новом месте. Вам захочется в другой офис или в другое жилье, но оставаться на том же месте вам уже не в моготу.

Скорпион

Сегодня вам придется заняться бумажной волокитой. Много документов нужно собрать и некоторые из них государственной важности. Из-за этого придется много потрудиться.

Стрелец

У вас по прежнему не улучшается финансовая ситуация, хотя пахать вам приходится только больше и больше. Возможно, стоит пересмотреть свое отношение к деньгам. Если вы над ними трясетесь, то поэтому они и убегают, не задумывались?

Козерог

Важная деловая встреча, которую вы так ждали, перенесется. В этот день еще никто не готов работать и все предпочитают спокойно входить в рабочий ритм. Это вы постоянно хотите куда-то бежать, но придержите коней, для этого еще будет время.

Водолей

Сегодня начальство начнет творить странные вещи. Им захочется изменить систему, по которой вы такое длительное время нормально работали. Вам вообще кажется, что они предлагают какую-то аферу, о которой потом пожалеют. Но ваше дело маленькое, слушать и делать…

Рыбы

От Рыб опять начальство требует невозможного. Да сколько можно, вы же только вернулись из отдыха, а от вас уже хотят, чтобы вы горы сворачивали. Дайте Рыбам еще денек привыкнуть, а потом можно и поговорить.

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