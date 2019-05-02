Тест на то, сколько национальностей у человека, – вот, что ожидает каждого конкурсанта Евровидения-2019. По словам организаторов, это необходимо, чтобы показать единство всех исполнителей. Подробнее об интересном задании для участников Евровидения – в материале.

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Евровидение-2019 уже через две недели, и становятся известны новые интересные моменты. Например, то, что каждому конкурсанту придется сдать кровь на анализ. Таким образом организация, которая выступает спонсором песенного конкурса, сможет определить, сколько в одном человеке национальностей.

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По мнению организаторов, это покажет единство всех участников Евровидения-2019. К слову, анализ крови не повлияет на вокальные данные участников. Напоминаем, что конкурс пройдет в Тель-Авиве 14 мая (первый полуфинал), 16 мая (второй полуфинал) и 18 мая (финал).

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