Евровидение-2019 от Словении едет покорять дуэт «Зала Краль и Гашпер Шантл» с композицией «Sebi». Музыканты выступят под номером 5 в первой половине первого полуфинала, который состоится 14 мая. Подробнее об участнике от Словении читайте в материале.

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Дуэт «Зала Краль и Гашпер Шантл» – «Sebi»

Музыкальный дуэт «Зала Краль и Гашпер Шантл» (Zala Kralj & Gasper Santl) выступит с песней «Sebi» в первой половине первого полуфинала, который состоится 14 мая. Дуэт из двух молодых артистов начал свою творческую деятельность в 2017 году. До этого Зала Краль и Гашпер Шантл занимались музыкой сольно. Своим секретом успеха музыканты считают то, что они оба пишут песни и умеют их исполнять друг для друга.

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Дуэт основан в 2018 году, после того, как Зала Краль начала исполнять вокальные партии некоторых песен, которые написал и спродюсировал Гашпер Шантл. Затем дуэт выпустил синглы «Valovi», «Baloni», «S teboi». В этом году музыканты выпустили дебютный мини-альбом под названием «Štiri».

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