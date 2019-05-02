Польшу в этом году на Евровидении-2019 представит вокальный ансамбль Tulia с композицией «Pali się». Известно, что большую популярность коллектив обрел после исполнения кавер-версии хита Depeche Mode «Enjoy the Silence». Подробнее о группе – в материале.

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Tulia – «Pali się»

Вокальный ансамбль Tulia

Tulia исполняет фольклорную музыку. Основан вокальный ансамбль в 2017 году. Интересным фактом является то, что коллектив назван в честь одной из участниц – Тулии Бичак. Также в состав Tulia входят Иоанна Синкевич, Доминик Сепка и Патриция Новицкая.

Из главных достижений Tulia стоит отметить то, что они являются лауреатами конкурса «Премьер» 55-го Национального фестиваля польской песни. Тогда ансамбль презентовал новую композицию «Jeszcze Cię nie ma». За данную работу девушки получили 3 статуэтки.

В конце 2017 года вокальный ансамбль записал и опубликовал кавер-версию «Enjoy the Silence» группы Depeche Mode.

Tulia – «Enjoy the Silence» (cover Depeche Mode)

Более десяти миллионов просмотров на YouTube получил клип «Nieznajomy». Это кавер на песню Давида Подясло.

Tulia – «Nieznajomy» (Dawid Podsiadło folk cover)

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25 мая 2018 года группа Tulia выпустил первый одноименный альбом, в котором, кроме кавер-версий, были и авторские песни. 16 ноября он был переиздан с пятью новыми композициями.

В конце прошлого года вокальный ансамбль опубликовал кавер на еще одну очень известную песню «Nothing Else Matters» группы Metallicа.

Tulia – «Nothing Else Matters» (Metallicа cover)

Вокальный ансамбль Tulia представит Польшу на Евровидении-2019 в первом полуфинале.

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