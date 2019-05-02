Евровидение-2019: конкурсант от Нидерландов может быть дисквалифицирован

Евровидение-2019 в этом году уже считают одним из самых скандальных за всю историю песенного конкурса. Из последнего: представителю Нидерландов Дункану Лоуренсу грозит дисквалификация. Почему же Дункан может так и не выступить на Евровидении? Читайте в материале.

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Голландского певца Дункана Лоуренса могут дисквалифицировать. Напоминаем, что певцу букмекеры пророчили изначально 4 место, а потом он сумел сдвинуть Сергея Лазарева с 1 места. После того, как конкурсант презентовал песню «Arcade», он сразу же стал любимцем поклонников Евровидения.

Так почему же главному любимчику конкурса в этом году грозит дисквалификация? Оказывается, недавно в сети был найден ролик, где Дункан Лоуренс поет конкурсную песню еще два года назад. Тем самым артист нарушил главное условие международного конкурса – трек нельзя было презентовать ранее сентября прошлого года.

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Успокаивает лишь одно: изначально видеоролик собрал 500 просмотров, что не может повлиять на рейтинг конкурсанта. Поэтому, возможно, мы все же увидим Дункана Лоуренса на сцене в Тель-Авиве. Напоминаем, что участник от Нидерландов выступит во втором полуфинале, 16 мая, под номером 16.

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