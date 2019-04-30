Гороскоп на 30 апреля 2019 года преподнесет многим знакам зодиака интересные факты о них и даже об их близких людят. Что вам ждать от этого дня – узнайте в гороскопе на сегодня.

Овен

Вам тяжело сейчас будет даваться любое обучение, поэтому новых курсов или мастер-классов лучше не брать. Отдыхайте от этого всего, можете почитать книгу, но сильно напрягаться вам в этот день не захочется.

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Телец

Сегодня будет день примирения с партнером. Вам бы в совместную поездку поехать, это освежило бы ваши чувства и возродило бы былую любовь. Возможно, ваш любимый человек даже сделает вам приятный подарочек.

Близнецы

Сегодня у вас может поломаться что-то из техники. Да и вообще, день такой, что практически все падает из рук, ломается. Может возникнуть техническая ошибка, которая вас сильно разозлит. Вдох-выдох. Не нервничайте, в таких момента нужно успокоится и просто принять ситуацию.

Рак

Если в вашем городе сегодня проходят какие-то соревнования, то можете смело принимать в них участие! Звезды обещают, что вы займете призовое место, а если поднажмете, то и выиграете. Только не в игровые автоматы, с ними шутки плохи и там удачи не будет.

Лев

А сегодня Львам стоит сходить к врачу и проверить свое здоровье, если в последнее время у вас есть такая потребность. Не нужно закрывать на это глаза! В первую очередь важно здоровье, а все остальное будет…

Дева

В последнее время вы часто погружаетесь в воспоминания из детства, не так ли? Вот-вот. Возможно, вам стоит вспомнить себя лет так в 5 и понять о чем вы мечтали и чего хотели. Это поможет вам лучше понять себя сегодняшнего и воплотить желания ребенка, который прячется внутри каждого из нас.

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Весы

Если собираетесь продавать или сдавать недвижимость, то сегодня именно тот день! Удача в этой сфере обязательно вам улыбнется и вы сможете организовать сделку, о которой давно мечтали. Не переживайте, все пройдет наилучшим образом!

Скорпион

Что-то сегодня мало хороших новостей. Друзья или коллеги не особо радуют, рассказывая вам что происходит. Это может очень повлиять на вас, так как вы часто принимаете на себя все проблемы и неудачи ваших близких людей. Будьте к этому готовы.

Стрелец

Если вы хотите воплотить какую-то идею в реальность, то обратитесь к профессионалам, не стоит делать все самому. Если это изменения во внешности, то сходите к парикмахеру или стилисту, а если что-то более творческое, то обратитесь к дизайнеру или художнику. В любом случае, перед тем, как принимать решение лучше спросить.

Козерог

Если вы обьявите всему миру игнор, то это нормально. Вам стоит сейчас побыть наедине. А вот чтобы не попасть в сети депрессии, то стоит заняться спортом. Тем более, что вы и так недовольны своей фигурой в последнее время. Тренировки вам в помощь.

Водолей

В этот день очень удачными будут любые сделки по машине. Да и вообще, именно сегодня вы можете сорвать большой куш! Ваша новая идея или подсказка от друзей может принести вам много денег, если вы не пропустите ее мимо ушей!

Рыбы

Вы все еще привыкаете к своим переменам во внешности. А вот окружающие к этому отнесутся не так воодушевленно. С отцом и матерью могут возникнуть конфликты. Только не рубите с плеча, будьте к ним терпимее, они как-никак вас растили.

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