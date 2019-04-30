Что делать 1 мая 2019, когда погода не очень радует и шашлыки пришлось отменить? Читайте наш гороскоп на сегодня и он подскажет вам как лучше поступить.

Овен

Сегодня к вам могут придти неприятные новости издалеко. Возможно, даже с вашего дома. Но не переживайте, вам предстоит сегодня справится с этой проблемой и все станет на свои места.

Телец

Как насчет сегодня сделать какой-то эксперимент со своей внешностью? Это может быть что угодно: покрасить волосы или прядь волос в какой-то необычный цвет, сделать татуировку, даже просто непривычный макияж может сильно оживить ваш образ, задумайтесь!

Близнецы

Можете уже сегодня готовится к завтрашнему рабочему дню. У вас в голове крутятся очень хорошие идеи и их воплощение займет какой-то время. Пропишите себе план действий на завтра и вперед!

Рак

А вот сегодня вы легко выиграете судебное разбирательство, если такое предстоит. И вообще, в любых спорах сегодня правда будет на вашей стороне, так что смело отстаивайте свою точку зрения до конца!

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Лев

Сегодня вам бы заняться вопросами страхования и наследства. Возможно, вас ждут большие деньги от родственника издалека? Это помогло бы вам решить все проблемы с долгами и кредитами, стоит только узнать поподробнее.

Дева

Сегодня вы можете встретить очень полезных людей для воплощения вашего проекта в реальность! Стоит только не бояться делится своими планами и люди сами подскажут вам к кому обратиться. Мы верим в вас, Девы!

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Весы

Воздержитесь сегодня от легких денег или азартных игр, это может плохо для вас закончится, Весы. И хотя за вами никогда не наблюдалось желания поживится чем-то легкодоступным, если такой соблазн возникнет, то лучше не надо!

Скорпион

Сегодня вам желательно заняться ремонтом вашей машины. Потому что звезды вещают вам скоро много езды по городу, от которой не можете отвертеться. Главное, будьте аккуратны в дороге, потому что есть вероятность, что вашу машину могут повредить.

Стрелец

В дороге будьте внимательны, а лучше всего – продлите страховку. Звезды говорят, что ваша машина может сломаться и придется ее чинить. Чтобы этого избежать нужно не делать резких движений и быть аккуратным.

Козерог

Сегодня у вас будет много хороших новостей. А также ждите звонков в этот день буквально ото всех. Такое чувство, что вы сотрудник кол-центра, потому что все хотят совет именно от вас. Но это же почетно, ваше мнение всем очень сильно важно.

Водолей

Вы не можете найти общий язык со своими детьми в последнее время. Да и вообще отношения с друзьями какие-то натянутые в последнее время. Нет понимания и нет поддержки с их стороны.

Рыбы

В последнее время все идет не так, как вы ожидали, правда? Вам хочется уехать в новое место, но постоянно что-то стоит на вашем пути. Вот и сейчас, из-за отношений с родителями все ваши планы под большим вопросом…

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