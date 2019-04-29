Гороскоп на 29 апреля 2019 от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на 29 апреля 2019 года поможет вам определится что же делать в этот понедельничный выходной. Ведь обычно это начало трудовой недели, а тут вы может позволить себе отдыхать еще несколько дней. Читайте гороскоп на сегодня, чтобы разобраться.
Овен
Сегодня вам хорошо бы заняться своим внешним видом. Почему бы не записаться к косметологу или стоматологу, чтобы начать все «с чистого листа» в этот день? Это даст вам новых сил и вы полюбите себя еще больше. Хотя куда уже больше?
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Телец
Сегодня вы можете поругаться со своим партнером. Может возникнуть потеря доверия к человеку и неуверенность в вашем будущем. Но вам нужно пройти эти испытания, чтобы в будущем стать сильнее.
Близнецы
Сегодня вас отовсюду подстерегает какая-то опасность. Вы даже можете стать свидетелем несчастного случая! Но это не значит, что нужно сидеть дома и никуда не выходить. Просто будьте более осторожны на дороге и в принципе везде.
Рак
Раки могут немного заболеть после праздников. Вы поверили, что уже лето? На самом деле погода такая, что если не одеваться теплее, то можно и простудится и попасть к врачу. Мы вас предупредили.
Лев
После такого большого праздника вам стоит заняться тем, чтобы отдать все долги и кредиты. Вас ждет облегчение и новая жизнь после того, как вы решите эти вопросы. Не затягивайте, потом скажете нам спасибо.
Дева
Девам звезды не советуют сегодня посещать какие-либо праздники или концерты. А особенно все, что связано с азартными играми. Это не принесет желаемого результата, а только выжмет из вас все соки. Оно вам надо?
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Весы
Вам пришлось на время сменить место жительства? И очень тяжело привыкнуть к этому жилью? Понимаем. Но вам стоит понять, что это временные меры и скоро ситуация обязательно улучшится.
Скорпион
Сегодня ваша эго будет ликовать. Вам пойдет на пользу пойти на интересное мероприятие или устроить себе фотосессию. Это очень сильно вас порадует и вдохновит. Если запустите еще и рекламу, то ваша популярность обязательно возрастет!
Стрелец
В вашей личной жизни сейчас сплошная черная полоса. Партнер совсем не хочет идти на компромисс, а сегодня он даже может подвести с деньгами. Вы совсем не ожидали от него такого поворота и разговора по душам не получится.
Козерог
Сегодня вам очень пойдут на пользу медитации. Если это не для вас, то просто честно поговорите сами с собой. И это не значит, что вы сумасшедший… Прислушайтесь к голосу разума и велению сердца, чего им хочется в данный момент?
Водолей
Ваш близкий родственник затаил на вас обиду. Вам нужно поговорить с ним по душам и разобраться почему так и как можно это решить, праздники ведь, не стоит ругаться в это время.
Рыбы
У Рыб серьезные перемены в жизни в лучшую сторону. Мы советуем вам возобновить свои походы в спортзал, а также сходить в этот день на шопинг. Новый образ может быть для вас непривычным, но точно очень удачным!