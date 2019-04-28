«Следствие ведут экстрасенсы»: почему духи погибших детей преследуют молодую девушку?

Как и в предыдущих выпусках «Следствие ведут экстрасенсы», ясновидящие объединяются ради общей цели — расследования загадочных убийств. Сегодня Хаял Алекперов и Яна Пасынкова возьмутся за дело, которое шокировало всех зрителей. О смертельной и кровавой истории любви читайте в материале.

Шокирующее расследование «Следствие ведут экстрасенсы» началось с трогательной истории Виктории Мурашко. Сегодня она, как и любая современная женщина, пользуется социальными сетями. Но с недавних пор боится заглядывать в телефон. Оказывается, Вика стала жертвой ужасного проклятия в соцсетях. Пострадавшая выложила красивое фото, а на следующий день увидела под ним комментарий с проклятиями.

«Неизвестная женщина хотела мне смерти. Она написала, что я в аду буду танцевать. Прочитав эти страшные слова, я очень испугалась», — говорит Вика.

Виктория Мурашко почувствовала на себе нечистую силу потустороннего мира. Девушка обратилась к экстрасенсам, чтобы наконец разобраться в ужасной истории. Незнакомка хотела лишь одного: чтобы Вика сгорела в аду. И вскоре Виктория таки оказалась на грани жизни и смерти. После страшных проклятий девушка попала в кровавое ДТП.

Экстрасенсы сразу почувствовали влияние мистического мира. Хаял Алекперов и Яна Пасынкова утверждали, что все страдания девушки связанные с мертвыми детьми. И в самом деле! Маленькие мальчик и девочка с зонтиком в руках часто появлялись в снах Виктории. И каждый раз малыши горели в огне, а Вика отчаянно спасала детей.

Расследование смертельного проклятия и загадочные видения экстрасенсов привели их на место, где сгорели эти маленькие дети. Погибшие дети пришли из мира мертвых, чтобы открыть экстрасенсам страшную тайну.

«Моя книга говорила, что духи привязаны к Виктории. Ужасное проклятие незнакомки соединило их. Возможно, именно умершие дети душат молодую девушку по ночам и пытаются забрать на тот свет. Мы должны выяснить, кто эти дети. Чего они на самом деле хотят?!» — утверждает Хаял Алекперов.

Что за женщина пытается отправить Викторию в ад? Как жизнь героини связана с умершими детьми? И какую шокирующую тайну узнают экстрасенсы? Смотрите прямо сейчас новый выпуск «Следствие ведут экстрасенсы»!

Video: «Следствие ведут экстрасенсы»: почему духи погибших детей преследуют молодую девушку? Следствие ведут экстрасенсы: ясновидящие объединяются ради общей цели — расследования загадочных убийств. Сегодня Хаял Алекперов и Яна Пасынкова возьмутся за дело, которое шокировало всех зрителей

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