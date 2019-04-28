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«Следствие ведут экстрасенсы»: почему духи погибших детей преследуют молодую девушку?

28.04.2019

Как и в предыдущих выпусках «Следствие ведут экстрасенсы», ясновидящие объединяются ради общей цели — расследования загадочных убийств. Сегодня Хаял Алекперов и Яна Пасынкова возьмутся за дело, которое шокировало всех зрителей. О смертельной и кровавой истории любви читайте в материале.

Следствие ведут экстрасенсы

Шокирующее расследование «Следствие ведут экстрасенсы» началось с трогательной истории Виктории Мурашко. Сегодня она, как и любая современная женщина, пользуется социальными сетями. Но с недавних пор боится заглядывать в телефон. Оказывается, Вика стала жертвой ужасного проклятия в соцсетях. Пострадавшая выложила красивое фото, а на следующий день увидела под ним комментарий с проклятиями.

«Неизвестная женщина хотела мне смерти. Она написала, что я в аду буду танцевать. Прочитав эти страшные слова, я очень испугалась», — говорит Вика.

Виктория Мурашко почувствовала на себе нечистую силу потустороннего мира. Девушка обратилась к экстрасенсам, чтобы наконец разобраться в ужасной истории. Незнакомка хотела лишь одного: чтобы Вика сгорела в аду. И вскоре Виктория таки оказалась на грани жизни и смерти. После страшных проклятий девушка попала в кровавое ДТП.

Следствие ведут экстрасенсы

Экстрасенсы сразу почувствовали влияние мистического мира. Хаял Алекперов и Яна Пасынкова утверждали, что все страдания девушки связанные с мертвыми детьми. И в самом деле! Маленькие мальчик и девочка с зонтиком в руках часто появлялись в снах Виктории. И каждый раз малыши горели в огне, а Вика отчаянно спасала детей.

Расследование смертельного проклятия и загадочные видения экстрасенсов привели их на место, где сгорели эти маленькие дети. Погибшие дети пришли из мира мертвых, чтобы открыть экстрасенсам страшную тайну.

Следствие ведут экстрасенсы

«Моя книга говорила, что духи привязаны к Виктории. Ужасное проклятие незнакомки соединило их. Возможно, именно умершие дети душат молодую девушку по ночам и пытаются забрать на тот свет. Мы должны выяснить, кто эти дети. Чего они на самом деле хотят?!» — утверждает Хаял Алекперов.

Что за женщина пытается отправить Викторию в ад? Как жизнь героини связана с умершими детьми? И какую шокирующую тайну узнают экстрасенсы? Смотрите прямо сейчас новый выпуск «Следствие ведут экстрасенсы»!

Video: «Следствие ведут экстрасенсы»: почему духи погибших детей преследуют молодую девушку?

Следствие ведут экстрасенсы: ясновидящие объединяются ради общей цели — расследования загадочных убийств. Сегодня Хаял Алекперов и Яна Пасынкова возьмутся за дело, которое шокировало всех зрителей

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