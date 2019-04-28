В новом выпуске «Следствие ведут экстрасенсы» лучшие ясновидящие страны Ольга Калинова и Жанна Шулакова занимались шокирующим расследованием беспрецедентного дела. Какая мистическая сила лишила жизни мать двоих детей? Узнайте прямо сейчас!

В сентябре 2017 года ужасная смерть постигла Елену Гришину на Кировоградщине. Женщина вышла из дома и пропала без вести. Через месяц ее тело нашли в лесополосе в 5 км от дома. Голова Елены лежала отдельно. Результаты экспертизы причину смерти не установили. Полиция дело закрыла из-за отсутствия состава уголовного преступления. Но жители Знаменки верят, что кровавую расправу над женщиной совершили злые силы потустороннего мира.

Дочь погибшей, Ольга Бородай, обратилась за помощью к ясновидящим. Девушка до сих пор не может пережить потерю любимой матери. Почему ее родной человек ушел так внезапно из жизни?

Эксперты проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Ольга Калинова и Жанна Шулакова приехали, чтобы узнать всю правду о кровавой смерти женщины. Оказалось, что бедная Ольга Бородай за такой короткий промежуток времени потеряла не только маму, но и сестру-близняшку. Ее сестра отошла в мир иной незадолго до смерти родной матери.

«Со смертью сестры вы потеряли частичку себя, ведь у вас была очень сильная связь. Вы — близнецы, которые шли по жизни как одно целое», — сказала Ольга Калинова.

Почему духи забирают семью героини в мир мертвых? Какая нечистая сила жестоко убила Елену Гришину? И какую цену придется заплатить за спасенную жизнь?

Video: «Следствие ведут экстрасенсы»: какие потусторонние силы забирают семью в мир мертвых? Следствие ведут экстрасенсы: лучшие ясновидящие страны Ольга Калинова и Жанна Шулакова занимались шокирующим расследованием беспрецедентного дела. Какая мистическая сила лишила жизни мать двоих детей?

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