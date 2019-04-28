Михаил Присяжнюк написал стихотворение к Пасхе
Ко дню великого христианского праздника Пасхи, народный адвокат и ведущий проекта «Один за всіх»-13 опубликовал новое авторское стихотворение. Михаил Присяжнюк написал душевные строки и поделился ими в соц. сетях.
Михаил Присяжнюк уже который год продолжает бороться за справедливость вместе с проектом «Один за всіх»-13. Накануне самого большого христианского праздника Пасхи, ведущий написал новый душевный стих «Христу».
ОН смыл своей кровью грехи человеческие не для того, чтобы люди продолжали враждовать и сеять раздор! Пусть Страстная Пятница каждому напомнит цену за наше невежество!
Христу
Ты был… О, как я верю, что ты с нами!
С небес взирая, ты надеешься, ты ждёшь!
Мне кровь твою, увы, не смыть слезами,
Не заглушить молитвой пламенную ложь!
Я не был рядом и этот путь позора
Ты шёл один, шепча: «Прими, ГОСПОДЬ».
А я в шелках, за временным забором.
И ледяная сталь твою пронзала плоть..
Прости, мой брат. Смотри, я на коленях,
Не за себя прошу: «Прости за этот мир!
Добро неся, ты умер от мучений.
Пал от людей, хотя для них лишь жил»
М. Присяжнюк
Больше по теме: Михаил Присяжнюк посвятил стихотворение Героям Небесной Сотни
Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ