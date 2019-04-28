Ко дню великого христианского праздника Пасхи, народный адвокат и ведущий проекта «Один за всіх»-13 опубликовал новое авторское стихотворение. Михаил Присяжнюк написал душевные строки и поделился ими в соц. сетях.

Михаил Присяжнюк уже который год продолжает бороться за справедливость вместе с проектом «Один за всіх»-13. Накануне самого большого христианского праздника Пасхи, ведущий написал новый душевный стих «Христу».

ОН смыл своей кровью грехи человеческие не для того, чтобы люди продолжали враждовать и сеять раздор! Пусть Страстная Пятница каждому напомнит цену за наше невежество!



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Михаил Присяжнюк (@mikhailprisiazhniuk) 25 Апр 2019 в 11:39 PDT

Христу

Ты был… О, как я верю, что ты с нами!

С небес взирая, ты надеешься, ты ждёшь!

Мне кровь твою, увы, не смыть слезами,

Не заглушить молитвой пламенную ложь!

Я не был рядом и этот путь позора

Ты шёл один, шепча: «Прими, ГОСПОДЬ».

А я в шелках, за временным забором.

И ледяная сталь твою пронзала плоть..

Прости, мой брат. Смотри, я на коленях,

Не за себя прошу: «Прости за этот мир!

Добро неся, ты умер от мучений.

Пал от людей, хотя для них лишь жил»

М. Присяжнюк

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