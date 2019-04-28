Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 расскажет, что ждать от звезд каждому знаку зодиака. Кому эта неделя предвещает успех? Чтобы быть готовым ко всем событиям, читайте гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 от экспертов проекта «Следствие ведут экстрасенсы».

Гороскоп на неделю — Овны

На прошлой неделе вы очень расслабились и потеряли интерес к работе. Но не забывайте, что самоуверенность вызывает проблемы. На этой неделе звезды советуют Овнам быть более внимательными, прислушиваться к советам близких людей и не отказывать в помощи. Выходные не стоит проводить в одиночестве. Прогулка на свежем воздухе вдохновит вас на новые достижения.

Гороскоп на неделю — Тельцы

Тельцам стоит готовиться к плохим новостям. Однако не волнуйтесь, ведь вы сможете все исправить и выйти сухим из воды. Не отворачивайтесь от своих близких — друзья всегда готовы протянуть руку помощи. Так вы быстрее решите все проблемы. Выходные посвятите саморазвитию: читайте книги и занимайтесь спортом.

Гороскоп на неделю — Близнецы

Близнецы, перестаньте жить сегодняшним днем! Вам стоит позаботиться о будущем. Подумайте, как можно изменить жизнь к лучшему. Настала пора, когда нужно отпускать людей, которые не верят в ваши силы. Выходные — это шанс хорошо отдохнуть. Вот только звезды советуют сильно не тратить деньги и воздержаться от капиталовложений.

Гороскоп на неделю — Раки

Раки, чтобы достичь большего, вам стоит покинуть зону комфорта. На этой неделе отправляйтесь в путешествие. Даже маленькая поездка принесет массу удовольствия, и вы посмотрите на мир по-новому. Круг полезных знакомств расширится. Звезды гарантируют, что вы найдете новых друзей. Так что спешите собирать вещи в поездку.

Гороскоп на неделю — Львы

Не падайте духом, если ваши планы не реализуются. Даже если все начнет валится с ваших рук, не стоит расстраиваться. Ситуация быстро изменится, если вы приложите усилия. Не бойтесь импровизировать, найдите оригинальный способ исправить проблему. Трудности пройдут, и перед вами откроются новые возможности.

Гороскоп на неделю — Девы

Разрываться между домом и работой совсем нелегко. Однако Девам руководство даст шанс проявить собственные таланты. Звезды уверены: будет сложно, но вы справитесь! Главное — не лениться и прислушиваться к коллегам. И уже в конце недели вас ждет приятный отдых с родными.

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Гороскоп на неделю — Весы

Спокойствие и сосредоточенность — рецепт от всех волнений. Найти правильное решение проблемы вам удастся не сразу. Работа заберет у вас много сил. Звезды подсказывают, что вам придется действовать на свой страх и риск. Результат будет зависеть только от ваших стараний. На выходных не думайте о работе. Отдохните с родителями — они за вами очень скучают.

Гороскоп на неделю — Скорпионы

Звезды прогнозируют, что именно эта неделя станет удачной для вас! Скорпионы готовы стремительно двигаться вперед, и вряд ли кто-то сможет их остановить. Вы легко добьетесь поставленных целей. Стоит лишь закрепить успешную неделю семейным отдыхом. Ведь семья — ваша главная поддержка и опора. Не забывайте радовать родных приятными подарками.

Гороскоп на неделю — Стрельцы

Начало недели будет удачным. Пришло то время, когда вы способны сделать все — перевернуть горы, изменить мир, достичь невозможного. Важен только ваш искренний интерес. Если его будет недостаточно, вы можете так и не довести дело до конца. Не нужно расстраиваться и опускать руки, тогда все будет хорошо.

Гороскоп на неделю — Козероги

Хотите сорвать куш? Тогда лучше не делитесь своими планами ни с кем, кроме близких людей. Звезды подсказывают, что кто-то вам очень завидует. Избегайте неискренних людей, не поддавайтесь манипуляциям. В профессиональной сфере Козерогам откроются новые перспективы. Выходные посвятите только себе.

Гороскоп на неделю — Водолеи

Эта неделя больше подходит для работы, чем для отдыха. Однако Водолеям стоит сменить обстановку. Вероятно, возрастет нагрузка, дел станет больше. Появятся неприятные сюрпризы и временные трудности. Но вы не сдавайтесь! Не стоит отказываться от задуманного. В результате все сложится хорошо.

Гороскоп на неделю — Рыбы

Вокруг много людей, которые могут оказаться полезными. Интересно, что все они будут действовать совершенно бескорыстно. Не упустите возможности отблагодарить друзей. Постарайтесь быть мягче в своих высказываниях и не раньте любимого человека. Также Рыбам стоит прислушаться к пожеланиям своей семьи.

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