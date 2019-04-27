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Великий пост 2019 : медовый кекс с фиником и апельсином

27.04.2019

Медовый кекс с финиками и апельсинами отлично подойдет для сладкоежек в Великий пост. Этот вкусный и полезный десерт без проблем сможет приготовить любая хозяйка в домашних условиях. Пошаговый рецепт постного медового кекса с финиками и апельсинами от судьи «МастерШеф. Профессионалы»  Лизы Глинской найдете в материале.

постный медовый кекс с фиником и апельсином

Ингредиенты:

  • вода – 100 мл
  • цедра одного апельсина
  • мед  – 50 г
  • пищевая сода – 0,5 ч. л.
  • финики – 100 г
  • пшеничная мука – 130 г
  • льняная мука – 25 г
  • соль – щепотка
  • растительное рафинированное масло – 50 мл
  • сахар – 120 г

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Приготовление:

  1. В миске смешать воду, мед, соду, растительное масло, финики, сахар, апельсиновую цедру.
  2. Добавить льняную муку, пшеничную муку, соль.
  3. Смазать форму растительным маслом, присыпать мукой и отправить в форму тесто.
  4. Тесто должно заполнить форму на 1/2.
  5. Выпекать при температуре 180 градусов – 35-40 минут.
  6. Готовность проверить деревянной шпажкой.
  7. Дать кексу остыть и достать из формы.

Приятного аппетита!

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