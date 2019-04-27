«Следствие ведут экстрасенсы»: нечистая сила жестоко обезглавила мать двоих детей

В новом выпуске «Следствие ведут экстрасенсы» лучшие ясновидящие страны Ольга Калинова и Жанна Шулакова взялись за шокирующее расследование необычного дела на Кировоградщине. История об отчаянной материнской любви, кровавой смерти и мистической тайне поразила даже самых сильных экстрасенсов.

В сентябре 2017 года в Кировоградской области произошла ужасная трагедия — Елена Гришина вышла из дома и уже никогда не возвращалась назад. Женщина пропала без вести. Через месяц ее тело нашли в лесополосе в 5 км от дома. Голова Елены лежала отдельно. Никто бы и не подумал, что ее постигнет такая кровавая смерть…

За помощью к экстрасенсам обратилась 23-летняя дочь Елены, Ольга Бородай. Девушка до сих пор не может пережить потерю родной матери. Почему любимая мама так резко ушла из жизни? Какая правда кроется в этой мистической истории? Ольга хочет узнать ответы на вопросы, тревожащие ее душу.

Лучшие экстрасенсы страны взялись за сложное дело, чтобы найти свет правды в этой страшной истории. Какие шокирующие факты узнали ясновидящие? И какую тайну скрывает семья Елены? Узнайте в новом выпуске «Следствие ведут экстрасенсы».

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