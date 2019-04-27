Рецепт «Александрийского» кулича
27.04.2019
Совсем скоро наступит светлый праздник – Пасха 2019. У каждой семьи на столе будет много традиционных блюд, а в центре, конечно, окажется кулич. Участник «МастерШеф. Профессионалы» Артем Кинаш рассказал, как приготовить «Александрийский» кулич. Подробный рецепт найдете в материале.
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Ингредиенты:
- Мука – 250 г
- Творог – 200 г
- Сливочное масло – 70 г
- Сахар – 150 г
- Яйца – 2 шт.
- Желток – 1 шт.
- Соль
- Куркума – 1 ч. л.
- Цукаты
- Цедра
- Коньяк
- Ваниль (по желанию)
Для опары:
- Молоко – 70 мл
- Сухие дрожжи – 7 г
- Сахар – 20 г
- Мука – 40 г
Для цукатов:
- Цукаты – 200 г
- Коньяк – 40 г
В рецептуре дрожи сухие, если нет сухих, взять прессованные и количество сухих умножить на три. Выходит число прессованных дрожжей.
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Приготовление:
- Сначала нужно сделать опару. Молоко нагреть, чтобы стало тёплым, но не перегревать. Сахар смешать с дрожжами, ввести молоко и муку, хорошо перемешать. Тару с опарой накрыть плёнкой и поставить в тёплое место минут на 30–40.
- Пока опара подходит, нужно сделать цукаты. Соединяем цукаты и коньяк, оставить.
- Делаете тесто. Сахар, яйца и желток нужно взбить. Творог, если зернистый, пропустить через сито. Во взбитые яйца добавить творог и растопленное сливочное масло, но оно не должно быть горячим. Всё это на медленных оборотах кухонной машины перемешать. Добавить опару и опять перемешать.
- Поменять насадку венчик на лопатку. Добавить муку вместе с куркумой. Вымешивать минут 10, в середине процесса добавить цукаты.
- Вымешанное тесто накрыть плёнкой и отставить в тёплом месте минимум на час, тесто должно увеличиться раза в 2.
- Достать и слегка помять тесто, разложить по формам, приблизительно 1/3 формы заполнить тестом. Накрыть формочки плёнкой и дать тесту подойти минут 20. В разогретую до 180 градусов духовку отправить куличики.
Приятного аппетита!
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