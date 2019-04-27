Данное угощение на Пасху-2019 является таким же традиционным. Приготовить шоколадные яйца непросто, но зато вы научитесь делать настоящее произведение кондитерского искусства. Актриса сериала «За витриной» Елизавета Фалей знает, как сделать блюдо идеальным. Подробный рецепт шоколадных пасхальных яиц читайте в материале.

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Ингредиенты:

Сахар – 700 г

700 г Сливочное масло – 125 г

125 г Сгущенное молоко – 300 г

300 г Мед – 2 ст. л.

2 ст. л. Ванилин – 1 ч. л.

Желтый пищевой краситель – несколько капель

несколько капель Горький черный шоколад – 250 г

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Приготовление:

Растопите сливочное масло в сотейнике (на медленном огне). До кипения не доводите. В отдельной мисочке смешайте мед, сгущенное молоко, сахар, ваниль, пищевой краситель. В полученную смесь добавьте растопленное масло и перемешайте. Накройте полученную жидкость пленкой и оставьте на 4 часа. Поломайте шоколад на мелкие кусочки и растопите на водяной бане. Из медовой массы сделайте конфеты в виде яиц. Затем покройте их глазурью. Каждое яйцо необходимо насадить на вилку и поместить в шоколад. Выложите наши особенные пасхальные яйца на бумагу для выпечки, чтобы шоколад на них полностью застыл.

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