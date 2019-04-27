Если времени печь куличи самостоятельно совсем нет, вас всегда выручит мультиварка. Вкусную пасху в мультиварке сделать проще простого. Предлагаем вам легкие рецепты куличей, благодаря которым вы сможете порадовать близких праздничным лакомством на Пасху.

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Пасха с изюмом в мультиварке

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Развести дрожжи в подогретом молоке. Добавить 2 ст. л. муки и 1 ст. л. сахара. Перемешать и оставить смесь на 15 минут.

Взбить яичные белки с сахаром и щепоткой соли так, чтобы создалась мягкая белая пена. В другой миске взбить желтки с оставшимся сахаром. Добавить дрожжевую опару в желтки и постепенно добавить белки. Потом добавить щепотку соли.

Постепенно всыпать муку. Замесить мягкое тесто, но перед тем смазать руки руки растительным маслом.

Выложить тесто на поверхность и добавить сливочное масло. Месите около 10 минут. Переложить тесто в смазанную маслом миску. Накрыть его полотенцем и оставить на 1.5 часа.

Как только тесто подойдет, выложить его на стол и добавить распаренный изюм.

Смазать маслом чашу мультиварки, потом выложить в нее тесто. Оно должно занимать 1/3 емкости. Включить режим «Подогрев» на 20 минут. Затем оставить тесто подходить на 40 минут.