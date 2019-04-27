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«МастерШеф. Профессионалы» выпуск 9: судьба участников была в руках родных

27.04.2019

В 9 выпуске десятка лучших поваров «МастерШеф. Профессионалы» продолжила бороться за главный приз проекта. Кого родственники одели в черный фартук? Кто вернулся после конкурса выбывших? Об этом и не только читайте в материале.

мастершеф 2019 профессионалы выпуск 9 судьба участников была в руках родных

Первый индивидуальный конкурс растрогал всех участников. На кухне «МастерШеф. Профессионалы» появились самые близкие люди кулинаров. Их задача была приготовить блюдо под руководством участников, стоящих на балконе. Хаос и крики буквально взорвали кухню. С поставленной задачей справились не все. Черный фартук пришлось надеть Паше Серветнику, Екатерине Яблонской и Алику Мкртчяну.

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Второй конкурс уже по традиции дал возможность одному из пяти выбывших участников вернуться. Повара должны были приготовить блюда как можно быстрее. Чтобы успеть приготовить ресторанные блюда за 15, 10 и 5 минут, выбывшим участникам помогали повара из десятки. Жесткие правила конкурса оказались не по плечу поварам. Эктор подчеркнул, что пятерка не зря покинула проект.  

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мастершеф профессионалы выпуск 9:судьба участников была в руках родных

На битве черных шефы должны были приготовить три полноценных блюда разных по калорийности: от диетического до супержирного. Как и повара в черных фартуках, Владимир Ярославский также выбрал 3 продукта для приготовления блюд. Судья в очередной раз доказал своим примером, что невозможных задач не существует для настоящего профессионала. Пашу Серветника вновь похвалили все судьи и отметили, что парень с каждым испытанием растет и развивается как профессионал. Но кто-то должен был покинуть проект, и имя этого участника вызвало бурные эмоции, откровенное признание Екатерины Песковой и слезы Паши Серветника.

Кто из шефов не смог справиться с испытанием и навсегда покинул «МастерШеф. Профессионалы», смотрите в 9 выпуске!

Video: «МастерШеф. Профессионалы» выпуск 9: судьба участников была в руках родных

В 9 выпуске десятка лучших поваров «МастерШеф. Профессионалы» продолжила бороться за главный приз проекта. Кого родственники одели в черный фартук? Кто вернулся после конкурса выбывших? Об этом и не только читайте в материале

Video: «МастерШеф. Профессионалы» выпуск 9: судьба участников была в руках родных

В 9 выпуске десятка лучших поваров «МастерШеф. Профессионалы» продолжила бороться за главный приз проекта. Кого родственники одели в черный фартук? Кто вернулся после конкурса выбывших? Об этом и не только читайте в материале

Video: «МастерШеф. Профессионалы» выпуск 9: судьба участников была в руках родных

В 9 выпуске десятка лучших поваров «МастерШеф. Профессионалы» продолжила бороться за главный приз проекта. Кого родственники одели в черный фартук? Кто вернулся после конкурса выбывших? Об этом и не только читайте в материале

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