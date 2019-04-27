В 9 выпуске десятка лучших поваров «МастерШеф. Профессионалы» продолжила бороться за главный приз проекта. Кого родственники одели в черный фартук? Кто вернулся после конкурса выбывших? Об этом и не только читайте в материале.

Первый индивидуальный конкурс растрогал всех участников. На кухне «МастерШеф. Профессионалы» появились самые близкие люди кулинаров. Их задача была приготовить блюдо под руководством участников, стоящих на балконе. Хаос и крики буквально взорвали кухню. С поставленной задачей справились не все. Черный фартук пришлось надеть Паше Серветнику, Екатерине Яблонской и Алику Мкртчяну.

Второй конкурс уже по традиции дал возможность одному из пяти выбывших участников вернуться. Повара должны были приготовить блюда как можно быстрее. Чтобы успеть приготовить ресторанные блюда за 15, 10 и 5 минут, выбывшим участникам помогали повара из десятки. Жесткие правила конкурса оказались не по плечу поварам. Эктор подчеркнул, что пятерка не зря покинула проект.

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На битве черных шефы должны были приготовить три полноценных блюда разных по калорийности: от диетического до супержирного. Как и повара в черных фартуках, Владимир Ярославский также выбрал 3 продукта для приготовления блюд. Судья в очередной раз доказал своим примером, что невозможных задач не существует для настоящего профессионала. Пашу Серветника вновь похвалили все судьи и отметили, что парень с каждым испытанием растет и развивается как профессионал. Но кто-то должен был покинуть проект, и имя этого участника вызвало бурные эмоции, откровенное признание Екатерины Песковой и слезы Паши Серветника.

Кто из шефов не смог справиться с испытанием и навсегда покинул «МастерШеф. Профессионалы», смотрите в 9 выпуске!

Video: «МастерШеф. Профессионалы» выпуск 9: судьба участников была в руках родных В 9 выпуске десятка лучших поваров «МастерШеф. Профессионалы» продолжила бороться за главный приз проекта. Кого родственники одели в черный фартук? Кто вернулся после конкурса выбывших? Об этом и не только читайте в материале

Video: «МастерШеф. Профессионалы» выпуск 9: судьба участников была в руках родных В 9 выпуске десятка лучших поваров «МастерШеф. Профессионалы» продолжила бороться за главный приз проекта. Кого родственники одели в черный фартук? Кто вернулся после конкурса выбывших? Об этом и не только читайте в материале

Video: «МастерШеф. Профессионалы» выпуск 9: судьба участников была в руках родных В 9 выпуске десятка лучших поваров «МастерШеф. Профессионалы» продолжила бороться за главный приз проекта. Кого родственники одели в черный фартук? Кто вернулся после конкурса выбывших? Об этом и не только читайте в материале

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