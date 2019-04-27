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Кто покинул «МастерШеф. Профессионалы» в 9 выпуске от 27.04.2019

27.04.2019

В 9 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» вновь один кулинар навсегда попрощался с проектом. Кто ушел из «МастерШеф. Профессионалы» в 9 выпуске от 27.04.2019 — читайте в материале.

Кто покинул мастершеф профессионалы в 9 выпуске от 27.04.2019

В 9 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» покинула Екатерина Яблонская.

В этом выпуске закончилась война льда и пламени — Екатерины Песковой и Екатерины Яблонской. Первая даже призналась, что ей искренне жаль, что проект покинул еще один хороший кондитер. Особенным ударом уход Яблонской стал для Паши, который не смог совладать с эмоциями и плакал.

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Екатерина мать двух прекрасных деток. Они могут гордиться своей мамой, ведь быть в десятке лучших кулинаров-профессионалов Украины огромное достижение.  К сожалению, участнице не хватило опыта в приготовлении основных блюд. Брокколи была сырой, а эксперимент с изменением ее цвета обернулся против кулинара и испортил вкус овоща. На достигнутом Катерина не собирается останавливаться и с новым рвением будет развиваться как кулинар и как шеф-кондитер.

 

 

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