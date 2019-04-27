Если вам хочется чем-то разнообразить блюда на Пасху, то рецепт итальянской пасхи панеттоне —то, что нужно. Название выпечки переводится как «хлеб роскоши». Чем не повод приготовить панеттоне? Читайте пошаговый рецепт от участника шоу «МастерШеф. Профессионалы» Артема Кинаша.

Ингредиенты:

Залить изюм смесью из рома и 2 ст. л. теплой воды.

Смешать муку, дрожжи, сахар, соль, лимонную цедру и ванилин при помощи блендера. Можно использовать стручок ванили: выпечка будет еще более ароматной.

Отдельно взбить яйца с теплой водой и мёдом.

Смешать сухие ингредиенты с яичной массой, используя блендер. Тесто должно получиться однородным. Медленно добавлять размягченное масло в тесто, по одной ложке, не переставая взбивать.

Соединить распаренный изюм с цукатами и растопленным сливочным маслом, готовую смесь ввести в тесто.

Переложить тесто в крупную миску, накрыть пищевой пленкой. Тесто будет подниматься в течение 15 часов и должно увеличиться втрое, для этого и нужна объемная емкость.

Слегка присыпать готовое тесто мукой и сформировать из него шар, поместить в форму для выпекания.

Накрыть тесто влажным кухонным полотенцем и оставить подниматься еще на 4–5 часов в теплой комнате без сквозняков.

Разогреть духовку до 190 градусов.

Сделать надрез в форме креста на верхушке кулича и поместить в углубление кусочек холодного масла. Проверять готовность кекса спичкой: она должна выходить из теста слегка влажной, не мокрой.