Гороскоп на 28 апреля 2019 года вещает вам правду и только правду в этот светлый праздник Пасхи. Как лучше именно вам провести этот день, а от чего лучше воздержаться на Пасху 2019 – узнайте в гороскопе на сегодня.

Овен

В этот праздничный день вы будете зависеть от законов страны, в которой находитесь. Более того, у вас может появиться возможность поехать в очень интересное место, о котором вы давно думаете. Это же так круто! Поездка в другую страну освежит ваши мысли!

Телец

Такой светлый праздник, а вам сегодня захотелось закрыться в себе. Почему так? Этот мир стал вас окончательно разочаровывать, и вам хочется побыть наедине с собой. Близкие начинают за вас волноваться, побудьте больше с ними вместе.

Близнецы

Сегодня вы будете разрываться. Вам вроде как и хочется побыть с любимым человеком, а вроде как голова забита другими вопросами, которые постоянно вас волнуют. Просто попытайтесь поговорить по душам, возможно, вас поймут…

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Рак

Ждите сегодня серьезный разговор касательно личной жизни, во время которого будут даны обещания. Если вы девушка, то может быть даже предложение руки и сердца! Вот только вы что-то начали сомневаться, правильный ли выбор сделали, не так ли?

Лев

Это именно тот день, когда вы почувствуете, что перерождаетесь… Вы с легкостью избавитесь от тех страхов, которые постоянно вас тормозили в последнее время. И знаете, это отличная новость в этот праздничный день!

Дева

Сегодня дети будут вовсю хотеть вашей любви и внимания. Им этого настолько не хватает, что они могут даже обидеться и заболеть в итоге. Чтобы не допустить такого, обнимите их лишний раз и скажите, что любите. Они оценят это и ситуация между вами улучшится.

Весы

Сегодня любимый человек поможет с делами по дому. И вы проведете вместе очень хороший семейный день. Стоит только отключить телефон на время и посвятить время друг другу. Мы верим, что у вас это обязательно получится.

Скорпион

Соглашайтесь сегодня на свидание, почему бы не начать все с чистого листа в такой хороший день? Также советуем вам много гулять, вы даже можете встретить кого-то из знакомых на улице и это поднимет вам настроение. В общем, день обещает быть очень и очень хорошим!

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Стрелец

Сегодня вы явно не выспитесь. Будет это из-за долгого пребывания в церкви этой ночью или по другим причинам – звезды не уточняют. Но это повлечет за собой неуверенность в своем внешнем виде и, скорее всего, вы захотите начать работать над своей фигурой. Мы верим, что у вас все выйдет!

Козерог

Сегодня вам захочется закрыться от всех, несмотря на праздничную суматоху и радость вокруг. Вы все еще пытаетесь понять себя и занимаетесь самопознанием. В этом деле вам могут очень помочь медитации, изучите их механизм подробнее, чтобы начать практиковаться как можно быстрее.

Водолей

Сегодня лучше не ходить ни на какие громкие праздники и гуляния в вашем городе. Вы не получите от них никаких положительных эмоций. Лучше съездите хотя бы в соседний город или поселок и прогуляйтесь там, это даст вам много сил на будущее.

Рыбы

Вы можете почувствовать, что отношения с отцом и матерью уже не такие, как раньше. То ли вы выросли и не нуждаетесь больше в их постоянной опеке, то ли они перестали вас понимать, но вам необходимо жить отдельно, чтобы эти отношения и вовсе не испортились.

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