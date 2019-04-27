Гороскоп на 27 апреля 2019 года может рассказать вам, что ждет каждый из знаков зодиака в этот предпраздничный день. Как лучше всего провести Великую субботу перед Пасхой-2019 – узнайте в гороскопе на сегодня.

Овен

Сегодня вы можете подвести свою маму или ее ожидания по отношению к вам не оправдаются. Можете даже поругаться. Если она ждет вас в гости, а вы отказываетесь из-за собственной лени, то задумайтесь, все ли вы правильно делаете?..

Телец

У вас в этот день могут быть сложности с банковской картой и банковскими счетами. Лучше не оплачивайте ничего через интернет, может произойти ошибка и спишутся лишние деньги. А оно вам нужно перед праздниками?

Близнецы

Травмоопасный день. Будьте аккуратны, особенно с руками, вы можете сильно их повредить. Перед праздником это будет совсем не кстати, правда? Поэтому осторожнее с этим.

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Рак

У вас складывается ощущение, что вы в каком-то любовном треугольнике. И если у вас никого нет, то, возможно, у вашего партнера что-то развивается на стороне? Если даже и нет, то вы можете узнать сегодня правду о любимом человеке, от которой не будете в восторге.

Лев

Вы можете сегодня прийти к хорошему решению жилищного вопроса! Если он давно вас волнует, то наши поздравления. Что бы это ни было – переезд или улучшение жилья, – все пойдет вам на пользу в этот день.

Дева

Сегодня вы почувствуете себя не совсем комфортно в том месте, в котором находитесь. Это может случиться из-за родителей или из-за любимого человека. В любом случае вам нужно заняться улучшением этой ситуации и обновить сегодня состояние дома, хотя бы немного.

Весы

В этот день вам могут прийти новости издалека от родственника. И знаете, они будут не очень хорошими. Но нужно смириться и принять эту информацию, как-никак, а сильно расстраиваться перед праздником ни к чему.

Скорпион

Сегодня вы не сможете отказать себе в личных удовольствиях и тратах на свою внешность. Да и не нужно! Когда, как не перед таким большим праздником, порадовать себя и начать нравиться себе в зеркале? Все правильно делаете.

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Стрелец

Поговорите сегодня с отцом, желательно с глазу на глаз. Он обязательно вас поймет и выручит финансово! Если вам нужна какая-то помощь в этот период, то к кому обращаться, как не к человеку, для которого вы и так смысл жизни?

Козерог

Сегодня вы будете пытаться понять, правильным ли путем вы идете. Может, это на самом деле не ваше желание, а навеянное обществом? Задумайтесь, а чего на самом деле хотели бы именно вы? И запишите ответы на эти вопросы. В следующую праздничную ночь вы можете получить все ответы.

Водолей

Можете сегодня напомнить о долгах друзьям, которые вам что-то не вернули. Перед Пасхой лучше закрыть такие вопросы, чтобы больше к ним не возвращаться. Хотя из-за этого вы можете столкнуться с гордыней и эгоизмом с их стороны, но не стоит обижаться, будьте выше этого.

Рыбы

Какое-то время с вами может пожить мама или ваши друзья. Но найдите в этом положительные стороны. Вы можете испечь вместе куличи к празднику или просто весело покрасить пасхальные яйца. Мы уверены, вы найдете, чем заняться в такой светлый день.

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