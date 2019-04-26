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Тесто для пасхальных куличей: рецепты пошагово

26.04.2019

Хорошее тесто на пасху – гарантия удачных пасхальных куличей. Выберите один из трех рецептов теста на Пасху, которые мы подобрали для вас.

РЕЦЕПТ ПАСХАЛЬНОГО ТЕСТА №1

Ингредиенты:

  • Дрожжи сухие — пачка (30 г)
  • Теплое молоко — 500 мл
  • Мука
  • Сливочное масло топленое — 200 г
  • Яйца (желтки) — 10 шт.
  • Сода — щепотка
  • Соль — 1 ч. л.
  • Сливки — 150 г
  • Сахарная пудра — 1 ст.
  • Изюм — горсть
  • Цукаты — горсть
  • Сухофрукты — горсть

Приготовление:
Готовим опару.

  1. Дрожжи разводим небольшим количеством теплого молока. Соединяем теплое молоко, подогретые сливки и немного просеянной муки. Консистенция теста должна получиться, как на оладьи. Тщательно перемешиваем и добавляем разведенные дрожжи.
  2. Еще раз перемешиваем и оставляем в теплом месте для брожения. Когда опара увеличится в 2 раза, замешиваем тесто.

Готовим тесто.

  1. Желтки растираем с сахарной пудрой и добавляем в поднявшуюся опару. Осторожно добавляем топленое масло, соду, соль, муку, а также изюм, цукаты, сухофрукты и замешиваем тесто. Даем ему снова подняться, хорошо вымешиваем и выкладываем в форму.
  2. Ставим кулич в разогретую до 170 °С духовку. Выпекаем до готовности. Готовность кулича проверяем деревянной палочкой или на вес — готовое изделие будет значительно легче сырого.

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РЕЦЕПТ ПАСХАЛЬНОГО ТЕСТА №2

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Ингредиенты:

  • Дрожжи прессованные – 25 г
  • Молоко топленое – 400 г
  • Масло сливочное – 150 г
  • Сахар – 200 г
  • Морковь тертая – 0,5 ст.
  • Яйца – 2 шт.
  • Апельсины – 2 шт.
  • Ванильный сахар – 15 г
  • Мука по вкусу
  • Цукаты по вкусу
  • Изюм по вкусу
  • Соль по вкусу
  • Яичный белок (для глазури) – 1 шт.
  • Сахарная пудра (для глазури) – 3 ст. л.

Приготовление:

  1. Смешиваем дрожжи и теплое молоко (200 мл). Примечание: температура молока должна быть около 30 °С.
  2. Добавляем сахар (1 ст. л.), всыпаем муку (3 ст. л.), хорошо перемешиваем и оставляем опару в теплом месте, чтобы дрожжи «проснулись».
  3. Когда опара поднимется и покроется пузырьками, она готова. Замешиваем тесто.
  4. Снимаем цедру с апельсина. Примечание: срезать нужно только верхний, оранжевый, слой. Белый — горчит.
  5. Взбиваем добела яйца с сахаром.
  6. Отливаем небольшое количество теплого молока и разводим в нем соль.
  7. Вливаем в опару оставшееся молоко, всыпаем порцию муки и перемешиваем.
  8. Вливаем молоко с солью, всыпаем еще порцию муки.
  9. Добавляем яйца с сахаром и продолжаем всыпать муку.
  10. Кладем тертую морковь и апельсиновую цедру.
  11. Вливаем растопленное сливочное масло. Примечание: масло должно быть теплым, а не горячим.
  12. Выкладываем тесто на рабочую поверхность и, подсыпая понемногу муку, вымешиваем до момента, когда тесто начнет отставать от рук. Совет: не подсыпайте много муки, тесто должно быть очень мягким и эластичным.
  13. Выкладываем тесто в кастрюлю, накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте на час, чтобы оно поднялось.
  14. Когда тесто увеличится в объеме в два раза, вмешиваем в тесто изюм. Совет: изюм предварительно нужно запарить в кипятке, чтобы он стал мягким.
  15. Делим тесто на три части и выкладываем в смазанные растительным маслом формочки для куличей.
  16. Оставляем тесто в теплом месте, чтобы оно увеличилось в объеме в два раза.
  17. Выпекаем куличи в разогретой до 180 градусов духовке до готовности. Готовность кулича проверяем деревянной шпажкой: если она выходит из кулича сухой, он готов.
  18. Для украшения кулича белки взбиваем с сахарной пудрой в крутую пену — она должна держать форму и не растекаться.
  19. Готовые куличи остужаем, украшаем белковой глазурью и сахарной посыпкой.

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РЕЦЕПТ ПАСХАЛЬНОГО ТЕСТА №3

Ингредиенты:

  • Мука – 1 кг
  • Масло сливочное – 200 г
  • Дрожжи «живые» – 30 г
  • Сахар – 200 г
  • Молоко – 500 мл
  • Яйцо – 3 шт.
  • Яйцо (желтки) – 4 шт.
  • Изюм по вкусу
  • Шафран по вкусу
  • Цукаты по вкусу
  • Миндаль (молотый) по вкусу
  • Кардамон (молотый) по вкусу
  • Соль по вкусу

Приготовление: 

  1. Для опары разводим дрожжи небольшим количеством теплого молока, добавляем столовую ложку сахара, 500 г муки и ставим в теплое место на 36 часов.
  2. Когда опара поднимется и начнет оседать, добавляем остальные ингредиенты и хорошо вымешиваем. Ставим тесто в тепло. Когда оно увеличится в объеме в три раза, тесто снова вымешиваем и раскладываем в смазанные маслом и посыпанные сухариками формочки, заполняя их тестом на треть объема.
  3. Формочки с тестом снова оставляем в теплом месте. Когда тесто заполнит практически весь объем, смазываем его яйцом, посыпаем миндалем и цукатами и ставим в разогретую до 200 °С духовку. Выпекаем до готовности.
  4. Готовый кулич украшаем сахарной глазурью, цукатами и т. д.

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