Основатель Gogolfest Владислав Троицкий станет героем спецпроекта «Вікна-новини»

Уже сегодня, 26 апреля, в программе «Вікна-новини» на СТБ выйдет заключительная серия спецпроекта «Культурні люди» корреспондента и ведущей Ольги Кучер. Героем цикла сюжетов станет талантливый театральный режиссер и культурный деятель Влад Троицкий, «отец» коллективов «ДахаБраха», Dakh Daughters, «ЦеШо», основатель фестиваля Gogolfest.

За безумные проекты его еще называют неофициальным послом украинской культуры в мире. Влад Троицкий – культурный деятель, театральный режиссер, художественные проекты которого становятся событиями всеукраинского масштаба. В творчестве своих детищ он поднимает неудобные вопросы. В песнях его групп глубокий смысл и подтекст.

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Влад Троицкий постоянно режиссирует новые художественные проекты. В 1994 году он, будучи радиотехником, основывает первый независимый театр ДАХ. В 2007 году – Gogolfest. Сейчас это уже культовое культурное мероприятие, которое претендует попасть в десятку лучших фестивалей современного искусства Европы. Это сочетание театра, музыки, кино, литературы и визуального искусства.

В заключительной серии спецпроекта «Культурні люди» Владислав Троицкий расскажет о своих перформансах, а также о том, не страшно ли делать искусство в нескольких километрах от войны.

Смотрите сегодня в программе «Вікна-новини» в 17:30 и 22:00 на СТБ.

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