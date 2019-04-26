Чего уж не сделаешь, чтобы поразить Европу! Наверное, так и подумали некоторые конкурсанты Евровидения-2019. Музыканты шокируют публику своими образами и необычными постановками. Чем удивят участники международного конкурса, читайте в материале, а также смотрите в новом выпуске «Небачене Євробачення»-2019.

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БДСМ-перформанс от Исландии

Конкурсанты Евровидения-2019 из Исландии Hatari с песней «Hatrið mun sigra» удивят своим стилем. Говорят, что именно эти ребята напугали своими образами всю Европу. Очевидно, что они переплюнули даже MARUV.

Но оказывается, что все эти провокационные, сумасшедшие образы скрывают глубокий смысл. «Ненависть восторжествует, а Европа падет, если стоять в стороне», – поют музыканты. Hatari заявили, что едут в Тель-Авив, ведь это часть их плана. Они хотят прямо на сцене устроить акт протеста против кровавой политики Израиля.

Непрофессиональный музыкант со щупальцами

От Португалии на Евровидении-2019 выступит Конан Осирис с песней «Telemóveis». Известно, что он является непрофессиональным музыкантом и до конкурса работал продавцом-консультантом в секс-шопе. Кроме этого, сам его образ довольно интересный, даже сумасшедший. Конан Осирис выступит в шубе из белых перьев. На его лице будет странная маска, а на руках щупальцы.

Немного плагиата от Австрии

Участнице от Австрии Кейт Миллер-Хейдке говорят, что она перемудрила со своим номером. Также певицу обвиняют в плагиате из-за ее образа. Кейт сравнивают с Плавалагуной.

Новая Кончита Вурст

Напоминаем, что участник Евровидения-2019 от Франции автоматически уже является финалистом. Билал рисковать со сменой образа не стал, потому что мистер Ассани и так интересен. К слову, артист считает, что именно Кончита Вурст сделала его настоящей звездой.

Новая Элени Фурейра

Участницу от Кипра Тамту Годуадзе сравнивают с серебряным призером Евровидения-2018 Еленой Фурейрой. И действительно, ее композиция «Replay» имеет некие отголоски прошлогоднего конкурса. Это, наверное, из-за того, что «Replay» и «Fuego» написаны одним и тем же композитором.

Tamta – «Replay»

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Eleni Foureira – «Fuego»

Чем еще конкурсанты удивят нас на Евровидении-2019, узнайте в выпуске «Небачене Євробачення» 26.04.2019:

Video: «Небачене Євробачення»-2019: чем удивят конкурсанты международного конкурса Небачене Євробачення: в новом выпуске вы узнаете о том, чем смогут удивить требовательную публику конкурсанты Евровидения 2019. Какая страна хочет сорвать конкурс и устроить протест на сцене? Подробнее в материале

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