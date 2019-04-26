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«МастерШеф. Профессионалы» выпуск 9: выбывшие участники получат шанс вернуться

26.04.2019

В эту субботу участников «МастерШеф. Профессионалы» ждет много сюрпризов. Состоится конкурс возвращения выбывших, но понравится он далеко не всем шефам. Кому из участников, покинувших проект, удастся вернуться и с чистого листа продолжить борьбу, узнаем 26 апреля.

мастер шеф професіонали випуск 9

Подробнее смотрите в 9 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» на телеканале СТБ:

  • Судьба участников на проекте окажется в руках самых близких людей.
  • Шефы будут надрывать голосовые связки, чтобы объяснить своим родственникам рецепт необходимого блюда.  
  • Смогут ли участники переступить через собственные амбиции и эгоизм, чтобы помочь конкурентам?
  • Кому из выбывших участников все же удастся вернуться на «МастерШеф. Профессионалы»?

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Все это увидим в субботу в 19:00 на телеканале СТБ!

Video: «МастерШеф. Профессионалы» выпуск 9: выбывшие участники получат шанс вернуться

В эту субботу участников «МастерШеф. Профессионалы» ждет много сюрпризов. Состоится конкурс возвращения выбывших, но понравится он далеко не всем шефам. Кому из участников, покинувших проект, удастся вернуться и с чистого листа продолжить борьбу, узнаем 26 апреля

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