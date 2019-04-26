«МастерШеф. Профессионалы» выпуск 9: выбывшие участники получат шанс вернуться
26.04.2019
В эту субботу участников «МастерШеф. Профессионалы» ждет много сюрпризов. Состоится конкурс возвращения выбывших, но понравится он далеко не всем шефам. Кому из участников, покинувших проект, удастся вернуться и с чистого листа продолжить борьбу, узнаем 26 апреля.
Подробнее смотрите в 9 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» на телеканале СТБ:
- Судьба участников на проекте окажется в руках самых близких людей.
- Шефы будут надрывать голосовые связки, чтобы объяснить своим родственникам рецепт необходимого блюда.
- Смогут ли участники переступить через собственные амбиции и эгоизм, чтобы помочь конкурентам?
- Кому из выбывших участников все же удастся вернуться на «МастерШеф. Профессионалы»?
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Все это увидим в субботу в 19:00 на телеканале СТБ!
Video: «МастерШеф. Профессионалы» выпуск 9: выбывшие участники получат шанс вернутьсяВ эту субботу участников «МастерШеф. Профессионалы» ждет много сюрпризов. Состоится конкурс возвращения выбывших, но понравится он далеко не всем шефам. Кому из участников, покинувших проект, удастся вернуться и с чистого листа продолжить борьбу, узнаем 26 апреля
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