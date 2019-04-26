Лунный календарь садовода-огородника на май 2019 года расскажет какие дни благоприятные, а когда лучше воздержаться от посева. Как правильно спланировать работу с почвой и растениями? Каждому садоводу и огороднику на помощь придет лунный календарь садовода-огородника на май 2019 года.

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Чтобы ничего не забыть, каждому садоводу и огороднику нужен лунный календарь с датами и списком работ. Для того, чтобы получить щедрый урожай важно не пропустить период обязательных процедур подготовки и ухода за почвой и семенами.

Подробный лунный календарь садовода-огородника на май 2019 года

1—3 мая — этот день подойдет для посадки клубневых растений, кроме картофеля. Также можете обрезать и удобрить деревья и кусты, протравить вредителей. Сажать деревья в этот день не рекомендуется.

4—8 мая — предпочтительно займитесь культивированием и прополите растения.

9—11 мая — эти дни идеально подходят для того, чтобы посадить картофель, редис, брюкву и репу. Также можете удобрить почву, обрезать и привить деревья. Но пересаживать цветы не рекомендуем.

12—13 мая — рекомендуется проводить разнообразные опрыскивания. Посев и посадку растений проводить достаточно рискованно.

14—15 мая — в эти дни можете смело сажать деревья, редис и луковичные растения. В эти дни также отлично пройдет культивация, полив и удобрение.

16—18 мая — обрежьте деревья и кусты и займитесь уничтожением вредителей. Активно готовьте почву для посева и прополите ее.

19 мая — в этот день высаживайте любые корнеплоды, клубневые и луковичные растения. Подстригите деревья и кустарники.

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20— 22 мая — в эти дни лучше отказаться от посадки растений. Можете потравить вредителей.

23—25 мая — подходящие дни для высаживания бобовых и вьющиеся растения. Подготовьте газоны и грядки для посадки растений.

26—27 мая — сажайте и пересаживайте бахчевые культуры, фасоль, патиссоны, баклажаны и кабачки. Высокие сорта помидоров лучше сажать в другие дни.

28—29 мая — в эти дни идеально пройдет посадка кустов и деревьев. Если хотите замедлить рост травы, то выкосите ее. Сеять и пересаживать садовые и огородные культуры не стоит.

30 мая — в эти дни приживутся шиповник, жимолость и любые вьющиеся растения. Займитесь покосом травы, но не стоит высаживать и пересаживать овощи и фруктовые деревья.

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