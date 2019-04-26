Куда пойти с детьми в Киеве: любимые места звезд СТБ

Если вы не знаете, куда пойти с детьми в Киеве, эта статья для вас! В столице есть множество мест, куда пойти с ребенком – одно удовольствие, и мы поможем узнать больше о них. Редакция представляет список идей, где можно весело провести время, чтобы досуг с семьей вы запомнили на долгие годы. Звезды СТБ также поделились с нами своими предпочтениями и любимыми местами для отдыха.

Больше по теме: Международный день девочек: о принципах воспитания дочки рассказала Дарья Трегубова

Киевский зоопарк Kyiv Zoo

В киевском зоопарке детям точно будет где разгуляться! Пожалуй, в хорошую теплую погоду это лучшее место для прогулки. Кроме привычных нам вольеров, здесь есть и небольшая контактная ферма с хрюшками и цыплятами. Поэтому у детей будет хорошая возможность не просто посмотреть на животных, но и подружиться с ними. В программу развлечений можно включить и аттракционы. Киевский зоопарк находится на проспекте Победы, 32.

Цена: 45–70 грн (дети до 5 лет – бесплатно).

Детская железная дорога

В Сырецкий парк тоже лучше выбираться в теплую погоду, чтобы вдоволь побродить по дорожкам и отдохнуть на уютных лавочках. Непоседливые дети смогут покататься на детской железной дороге. Изюминка аттракциона заключается в том, что малыши поиграют не только в пассажиров, но и машинистов или проводников!

Цена: от 20 грн.

Музей воды

В этом музее для детей и взрослых проводятся увлекательные экскурсии. Отличное место для посещения всей семьей. Лифт опустит вас под землю, где вы сможете узнать больше о всем, что связано с водой: как она попадает в дома и как важно беречь природные источники. Детям представится возможность оказаться внутри огромного мыльного пузыря! Музей воды можно найти по адресу: ул. Грушевского, 1-а.

Цена: от 40 грн (детям до 6 лет – бесплатно).

Веревочные парки



Веревочных парков в Киеве довольно много, и их преимущество в том, что активно отдохнуть здесь могут как дети, так и родители. Обычно трассы предусмотрены для различных возрастов и роста. Инструктор расскажет, как правильно преодолевать преграды, а надежная страховка убережет от травм.

Если на улице плохая погода, можно найти «лазилку» под крышей. Самые популярные веревочные парки – Парк дружбы народов, Гидропарк, ТЦ «Блокбастер», спорткомплекс «АТЕК», парк Партизанской славы.

Цена: около 100 грн.

Океанариум «Морская сказка»



Если ребенку нравится подводный мир, поход в океанариум станет для него настоящим праздником! Традиционно посетителям предложат пройти сквозь стеклянный тоннель, прямо в стенах которого живут подводные обитатели. Кроме разноцветных рыбок, здесь можно увидеть настоящих скатов, морских коньков, черепах, медуз и даже крокодильчиков. Ребенку точно понравится! Океанариум располагается по адресу: ул. Андрея Малышко, 3.

Цена: от 150 грн.

Контактный зоопарк

В столице хватает различных контактных зоопарков. В каждом из них дети могут поближе познакомиться со зверюшками: енотами, белками, ежами, кроликами, ламами и даже кенгуру! Детки не просто погладят животных, но и угостят их специальным кормом. Его можно купить на территории зоопарка.

Адреса контактных зоопарков: проспект Академика Глушкова, 1 (Animal Park), улица Академика Заболотного, 37 («Енотия»).

Цена: от 45 грн, льготные категории – до 150 грн.

Кукольный театр

В Киевском академическом театре кукол проводят представления для разных возрастов. Вы можете посетить спектакль как для самых маленьких, так и для детей постарше. Все внутри театра само по себе напоминает сказку, так что у вас будет невероятная возможность погрузиться в атмосферу волшебства и магии! Кукольный театр можно посетить по адресу: ул. Грушевского, 1-а.

Цена: от 80 грн.

Планетарий

В столичный планетарий лучше идти с ребенком постарше, чтобы ему было интересно изучать звездное небо. Это захватывающее представление с такими, казалось бы, далекими планетами точно не оставит равнодушным никого. Вам представится возможность среди белого дня увидеть звезды и услышать много историй о космосе. Планетарий находится по адресу: ул. Большая Васильковская, 57/3.

Цена: от 150 грн.

Скалодром ЦЕХ

Здесь маленький гость сможет почувствовать себя настоящим альпинистом, покорителем небывалых высот, а также проверить свою силу, развить гибкость и выносливость. Веселое времяпровождение обеспечено, как и полная безопасность. От травм уберегут мягкие маты на полу, а также внимательное сопровождение инструкторов. Это отличное место для празднования детского дня рождения! Найти скалодром можно по улице Семьи Хохловых, 8.

Цена: ребёнок – 250 грн, взрослый – 300 грн.

Парк развлечений Happylon



В Киеве с ребенком стоит обязательно посетить крытый парк развлечений, в котором найдете многочисленные аттракционы, игровые автоматы, детские площадки. Все это обеспечит вам активный и веселый отдых с детьми. Кроме того, в парке действуют учебные и игровые площадки – лабиринты, конструкторы, воздушные пушки и много других элементов познавательного характера. Адрес: Киев, улица Антоновича (Горького), 176.

Цена: от 25 грн (за один аттракцион).

Качельный парк

Все дети любят кататься на качелях, да и во взрослом возрасте иногда хочется оторваться от земли. На территории качельного парка на ВДНХ найдутся развлечения на любой вкус и возраст. Для самых маленьких подойдут лошадки и машинки, для детей постарше – большие качалки-лавки, «тарзанки», шины на цепях. Здесь можно найти и уютные качели-коконы, в которых можно просидеть целый день напролет за книгой, пока детки будут играться на площадке рядом. Качельный парк находится на ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства или Национальный Экспоцентр Украины). Располагается по адресу: пр. Академика Глушкова, 1.

Цена: от 35 грн за вход (кроме этого, за дополнительные аттракционы берется плата).

Музей авиации



Чаще всего при свисте самолета мы лишь задираем высоко голову и пытаемся рассмотреть далекую точку с белым шлейфом позади. А вот в Музее авиации дети смогут не просто посмотреть на конструкции, но и прикоснуться к ним, побывать внутри и даже увидеть кабину пилота! Кроме того, большая зеленая территория музея отлично подойдет для длительных прогулок на свежем воздухе, и детям точно не будет скучно! Музей находится на улице Медовой, 1.

Цена: ребёнок – 20 грн, взрослый – 50 грн.

Аквапарк DREAM ISLAND

Аквапарк юрского периода точно подарит море невероятных развлечений и массу позитивных эмоций. Именно здесь можно продлить такое короткое лето для вашего малыша! Сам парк представляет собой комплекс бассейнов, разнообразных аттракционов и водных горок. Здесь же располагаются релакс-зона, бани и сауны, рестораны и бары, можно даже пройти SPA-процедуры. Аквапарк располагается на проспекте Оболонском, 21-б, (2-я часть ТРЦ «DREAM TOWN»).

Цена: от 160 (ребенок), действует система скидок в зависимости от дня.

Музей циркового искусства



О существовании этого музея мало кто знает, но посетить его однозначно рекомендуем! Здесь дети смогут увидеть различные элементы циркового шоу и ощутить себя членом веселой цирковой труппы. Ребенку будет интересно заглянуть за кулисы. Веселое времяпровождение обеспечено! Музей находится на пр. Победы, 82 (парк Нивки).

Вход свободный, но по предварительной записи.

Креативное пространство BabyRock

Это современное креативное пространство для детей, где каждый ребенок может побыть рок-звездой, шеф-поваром, ученым – кем угодно, если эта роль ребенку по душе. Здесь нет ни одной плюшевой игрушки, зато есть музыкальные инструменты, чтобы организовать репетицию своей группы, есть животные, за которыми дети научатся ухаживать, есть собственная кухня, где можно устроить кулинарные эксперименты, и даже своя лаборатория для научных опытов. Главное – родителям предоставляется возможность спокойно отдохнуть в одном из прилегающих ресторанов, пока дети увлечены своими активностями. Пространство расположено на улице Воздвиженская, 10-б или ул. Зоологическая, 10.

Цена: 200 грн первый час, дальше 100 грн/час.

Коворкинг с детьми Zelenka

Это креативное пространство для родителей и детей. Особенность заведения в том, что здесь все найдут занятие по душе: родители могут пообщаться в кругу единомышленников, пока малыши развлекаются с аниматорами или просто играют друг с другом. А еще здесь проводятся тренинги для детей (в основном дошкольного возраста) и мероприятия для всей семьи. Пространство находится по улице Ярославов Вал 11/1.

Цена: от 100 грн/час.

А как звезды СТБ проводят время с детьми?

«Мы с Полей живём на Львовской площади, поэтому любим гулять по Пейзажной аллее (Гончарке, как мы с детства ее называли). Иногда с Полиной подружкой и ее мамой ездим гулять в Парк имени Т. Г. Шевченко. Конечно, лето преимущественно проводим на ВДНХ. А еще Поле нравится тусоваться на Кураж-базаре. Касательно семейных походов в кино, нам нравится «Синема-сити» в OceanPlaza. Там, помимо самого сеанса, хорошие развлечения для детей!» – поделилась Даша Трегубова. «Главное, чтобы времяпровождение с семьей нравилось как Оливии, так и Роберту – чтоб им обоим было интересно. Например, наш Роберт любит боулинг, лазерные бои, аквапарк. Теперь сын хочет попробовать свои силы в квест-комнате. А вот Оливии просто важно быть с семьей. С ней мы обычно ходим в парки. Мы стремимся почаще отправлять детей на улицу, чтобы не сидели в четырех стенах!» – рассказал Вячеслав Узелков. «У нас с сыном Ваней есть такое понятие – «мужской день», когда мы проводим время вдвоем. Обычно мы ходим в кинотеатры: скоро собираемся на мульт «Веном», а до этого ходили на «Супермена». А вот дочери Машеньке скоро исполнится четыре года, и она с удовольствием ездит со мной по делам. Когда Ваня был маленьким, он тоже сопровождал меня повсюду! Впрочем, дочке больше всего по вкусу батуты, где она может пообщаться с детками и поиграть вдоволь», – делится Михаил Присяжнюк.

Больше по теме: Изучение английского языка для детей: с чего начать и главные принципы

Теперь вы знаете, куда повести ребенка в Киеве и как всей семьей весело провести время. Помните, что ваши дети сохранят эти воспоминания на долгие годы, так что любите, балуйте, цените, и они ответят тем же!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ