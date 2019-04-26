Гороскоп на 26 апреля 2019 года подскажет вам, как нужно вести себя в Страстную пятницу, а от чего лучше воздержаться. Читайте наш гороскоп на сегодня и совершайте только правильные поступки.

Овен

Сегодня могут возникнуть сложности в отношениях с мамой. Она вас не понимает и хочет, чтобы вы поступили иначе. Но вам стоит слушать только себя, ведь потом только вам нести ответственность за эти решения.

Телец

Если вам предстоит сегодня отстаивать свои права в суде, то вы, скорее всего, его проиграете. Будьте готовым к такому повороту событий. И вообще, сейчас право не самая сильная ваша сторона. Сидите лучше дома.

Близнецы

В эту пятницу вам придется надеяться только на себя, к сожалению, любимый человек не будет вам помогать. Вы даже задумаетесь над тем, есть ли у вас совместное будущее, потому что дальше так продолжаться не может. Но помните, что этот день закончится, а все сказанное может остаться в памяти надолго, оно вам надо?

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Рак

Вы планируете совместную поездку с любимым человеком? Или, возможно, ждете его приезда к вам? В любом случае сегодня звезды будут на вашей стороне, и вы точно сможете организовать все наилучшим образом. Провести майские с любимым человеком, да еще и в другой стране – что может быть лучше?

Лев

Сегодня вам лучше воздержаться от каких-либо мероприятий или выходов в свет. Отмените торжество, если планировали, ничего хорошего из этого не выйдет. Проведите лучше вечер дома, так и деньги лишние не потратите, и с пользой время проведете, в кругу семьи приготовьте пасхи, например.

Дева

Не планируйте ни сегодня, ни на ближайшие дни никаких шумных вечеринок. Особенно если собирались сходить на них вместе со своей парой. Более того, из-за нестабильности ваших отношений у вас могут быть неудобства жилищного характера. А вот тут уже желательно сказать обо всем, что думаете.

Весы

Если вы сейчас обучаетесь чему-то новому, то вам в этот период будет сложновато сконцентрироваться на учебе. Никакие зачеты и экзамены вам сдавать не хочется, а голова забита кучей других вопросов. Что ж, возможно, после праздников у вас появятся новые силы…

Скорпион

Ваши финансы поют романсы. Вы уже и так много денег потратили на личные затраты и удовольствия, а также на семью и детей. Только это временная полоса, и дальше вас ждет успех и процветание, если вы сейчас не будете вешать нос и поднажмете!

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Стрелец

Сегодня вы, скорее всего, захотите навестить родителей и отправитесь в место, где прошло ваше детство. И правильно, ведь скоро Пасха! Такая смена обстановки даст вам новых сил и вдохновения, так что не пренебрегайте ею!

Козерог

У Козерогов явные претензии к своей внешности в этот период. Вам захочется похудеть, изменится и улучшить свой внешний вид. Это, конечно, хорошо, но не стоит переусердствовать. В первую очередь нужно полюбить себя, а потом уже и вас полюбят такими, какие вы есть. Вот увидите.

Водолей

Сегодня вам лучше отказаться от праздника или концерта, на который позовут друзья. Все-таки вы еще не готовы выходить в свет и отрываться. У вас до сих пор в голове такая каша и путаница, что вам нужно с ней сначала разобраться.

Рыбы

Сегодня друзья выручат вас финансово. Да и вообще с их помощью вы можете получить источник дохода, которого вам так давно не хватало. Друзья откроют вам глаза на ваши таланты и возможности, главное – не бойтесь спрашивать их об этом!

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