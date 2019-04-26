Какие новинки кино выйдут в мае 2019 года? Когда после холодной зимы хочется больше гулять, но воздух еще не сильно прогрелся, задумайтесь о походе в кинотеатр вместе с друзьями или любимым человеком. Тем более, что список фильмов, которые выйдут в мае 2019 года, внушительный. Смотрите в материале.

Джон Уик – 3

Дата выхода: 17 мая 2019 г.

Жанр: триллер, екшен

Страна: США

Возрастное ограничение: 12+

Режиссер: Чад Стахелски

Актеры: Киану Ривз, Холли Берри, Иэн Макшейн, Азия Диллон.

Описание: После нарушения кодекса тайной гильдии наемных убийц, супер киллер Джон Уик получил статус изгоя, и теперь за его голову назначена награда – 14 миллионов долларов. И сейчас он не может доверять никому. Армия самых жестоких ассасинов со всего мира открывает на него охоту. Но удастся ли Джону (Киану Ривз) одолеть профессиональных убийц – смотрите сами.

Аладдин– 3

Дата выхода: 23 мая 2019 г.

Жанр: приключения, фэнтези, мелодрама

Страна: США

Режиссер: Гай Ричи

Актеры: Уилл Смит, Мена Массуд, Наоми Скотт

Описание: Игровой ремейк классического диснеевского мультфильма 1992 года «Аладдин». Снимает его Гай Ричи, а в роли Джинни будет сам Уилл Смит! По сюжету, Аладдин влюблён в принцессу Жасмин и намеревается добиться её. Тем временем визирь Аграбы Джафар намеревается заполучить волшебную лампу, чтобы захватить мир.

Годзилла 2: Король монстров

Дата выхода: 31 мая 2019 г.

Жанр: фантастика, боевик, приключение

Страна: США

Режиссер: Майкл Догерти

Актеры: Вера Фармига, Кэн Ватанабэ, Салли Хокинс, Кайл Чандлер

Описание: Новый фильм о гигантских монстрах расскажет о противостоянии Годзиллы, гигантской бабочки и огромного птеранодона трехголовому дракону Кинг Гидоре, похожему на Змея Горыныча. У них под ногами, как ничтожные муравьишки, будут путаться люди.

Игры разумов

Дата выхода: 10 мая 2019 г.

Жанр: триллер, драма

Страна: Ирландия

Режиссер: Фарад Сафиния

Актеры: Мел Гибсон, Шон Пенн

Описание: Фильм, снятый по реальным событиям, рассказывает историю профессора Джеймса Мюррея. В середине XIX века Мюррей начинает собирать слова для первого издания Оксфордского словаря английского языка. Неожиданно профессор получает более 10 тысяч предложений статей от пациента уголовной психиатрической лечебницы доктора Уильяма Майнора. Что делать с этими словами, как понять, кем является доктор Майнор – преступником или жертвой? Об этом расскажет фильм Фарада Сафиниа с Мелом Гибсоном и Шоном Пенном в главных ролях.

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