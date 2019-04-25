22 апреля стартовал повтор сериала «За витриной». История главной героини развивается весьма бурно, и что будет дальше – предугадать очень сложно. История любви главной героини Гали может доставить девушке, мягко говоря, много хлопот. Но самый главный вопрос: выживет ли Виктория и будут ли наказаны обидчики? Смотрите в следующих сериях сериала «За витриной»!

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В предыдущих сериях Андрей наконец-то признался в своих чувствах Галине. Да, это прекрасный момент для поклонников любовных сказок. Но туманом во всей идиллии стало отравление Виктории. Выживет ли девушка? И сможет ли пара Галины и Андрея пережить ураган по имени Ольга Радчук?

Итак, почему Ольга Радчук держит зло на Андрея? Основатель «Vetrov Plaza» использовал ее дочь, чтобы ему было выдано финансирование на расширение бизнеса. Она думает, что именно Андрей виноват в проблемах Виктории и в том, что девушка попала в больницу.

Подруга Галины уже совсем на грани. В ее жизни снова появилась мать, которая убила отца много лет назад. Сможет ли Света поверить в правду самого родного человека на земле и простить ее? 15 лет это слишком много для того, чтобы начать доверять с первых дней общения.

Video: «За витриной»: в предыдущих сериях мелодраматического сериала За витриной - содержание сериала с 1 по 8 серию. Выживет ли Виктория и будут ли наказаны ее истинные обидчики? Смотрите в следующих сериях

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