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«Культурні люди»: художник Александр Ройтбурд в новой серии спецпроекта «Вікна-новини»

25.04.2019

Уже сегодня в спецпроекте «Культурні люди» корреспондента и ведущей программы «Вікна-новини» на СТБ Ольги Кучер новый герой. Им стал талантливый художник Александр Ройтбурд. Как ему удалось покорить мир своими работами, несмотря на непринятие со стороны местных властей, смотрите в сегодняшней серии!

Культурні люди Ройтбурд

Александр Ройтбурд – один из самых известных и противоречивых украинских художников, который возглавил Одесский художественный музей. Его полотна – скандальные и стоят десятки тысяч долларов!

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58-летний Ройтбурд – художник-постмодернист. Родом из Одессы. До назначения директором жил в Киеве. Участник и куратор более ста выставок и художественных проектов. Он не рассказывает, какая стоимость его картин, но полотно из серии «Прощай, Караваджо» на аукционе в Лондоне было продано за 97 тысяч долларов.

Ройтбурд

Самому художнику в жизни довелось столкнуться с большим сопротивлением со стороны местных властей. Дошло даже до того, что его обвиняли в том, что он рисовал картины фекалиями. Но несмотря на это, он возглавил консервативное заведение и хочет сделать его новым модным местом на культурной карте Украины.

Зачем он согласился возглавить художественный музей? И почему его обвинили в том, что он рисует картины фекалиями? Узнайте уже в сегодняшней серии цикла сюжетов о талантливых украинцах!

Смотрите спецпроект «Культурні люди» сегодня и завтра в программе «Вікна-новини» в 17:30 и 22:00 на СТБ.

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