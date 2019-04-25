Ежегодно на Пасху все хозяюшки готовят праздничный стол, пекут куличи и, конечно же, красят яйца. Традиция красить яйца очень давняя. Такими приятными хлопотами можно заниматься всей семьей, ведь этот процесс увлечет даже самых маленьких. Как покрасить яйца на Пасху куркумой, луковой шелухой, свеклой и краснокочанной капустой — читайте в нашем материале.

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Как покрасить яйца на Пасху в стиле грандиет

Эффект градиента – это плавный переход от насыщенного оттенка цвета к светлому. Такое яйцо выглядит очень оригинально.

Способ изготовления:

1. Разведите краску в небольшой емкости или стакане и потом с помощью половника опустите яйцо чуть больше чем наполовину на 3–4 минуты.

2. Слегка то поднимайте, то опускайте его.

3. По истечении времени поднимите яичко до половины и оставьте на 5–6 минут, вновь приподнимая и опуская.

4. После этого подержите в краске только нижнюю часть яйца на протяжении 10 минут. И вот градиент готов!

Как покрасить яйца на Пасху в кружевные узоры

Чтобы получить нежный и красивый узор, заверните яйца в лоскуток кружевной ткани, закрепите концы ниточкой и опустите в раствор с краской на 10–15 минут. Спустя нужное время достаньте крашенки и снимите ткань — кружевные узоры останутся на скорлупе.

Как покрасить яйца на Пасху с яркой посыпкой

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Разноцветную пищевую посыпку в виде маленького драже зачастую используют для декора куличей. Но почему бы не украсить ею пасхальные яйца. Как? Просто обмакни его в белок, а затем опусти в блюдце с посыпкой. Получается очень красиво и эффектно!

Как покрасить яйца на Пасху с брызгами золота

Этот красивый и оригинальный способ для покраски яиц достаточно прост. Возьмите старую зубную щетку или кисточку и окуните в золотистую пищевую краску. Сделайте брызги на окрашенное яйцо, проведя по ворсинкам пальцем. Невероятно, согласны?

Как покрасить яйца на Пасху бабушкиным методом

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Многие помнят, как раньше красили яйца, отварив их в луковой шелухе. Приложите маленький цветочек или кусочек укропа, оберните тканью и поместите в отвар. Красивые крашенки готовы!

Как покрасить яйца на Пасху эффектом мозаики

Эффект мозаики — один из самых легких способов оригинально покрасить пасхальные яйца. Побейте скорлупу ложечкой, а затем опустите в раствор с натуральным красителем на пару часов. Всё готово!

А если не знаете, как сделать краситель дома, – вот несколько вариантов, которыми вы сможете безвредно покрасить яйца.

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Желтый цвет — из куркумы. В кипящей воде разбавьте 3 ст. ложки куркумы, остудите и дайте настояться. Потом отварите в нём яйца.

Розовый цвет — из свеклы. Натрите свеклу на мелкой терке, отожмите сок и залейте им будущие крашенки. Оставьте на 3–4 часа.

Мраморно-коричневый цвет – из луковой шелухи. Нарежьте ножницами шелуху от луковиц разными кусочками. Обложите ими ранее замоченное яйцо и заверните в лоскуток ткани. Закрепите мешочек ниточкой и опустите в отвар.

Голубой цвет — из краснокачанной капусты. Измельчите капусту и залейте водой, доведите до кипения и варите на маленьком огне на протяжении часа. Дайте настояться, а потом остудите и процедите. В отвар налейте где-то 5 ст. ложек уксуса. Чем дольше в нём будут находиться яйца, тем ярче и насыщеннее будет окрас.

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