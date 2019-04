Ожидая Евровидения-2019, мы уже успели ознакомиться с полным списком песен стран-участниц и узнали больше о самих конкурсантах. Также недавно вышел официальный тизер визиток. Просмотреть видеоролик об участниках Евровидения-2019 можно прямо сейчас. Подробнее – в материале.

Перед выступлением каждого участника Евровидения-2019 зрителям будет продемонстрировано 40-секундное видео, так называемая визитка конкурсанта. Именно этот ролик дает ведущим время представить артиста. Специально для создания визитки за последние несколько недель многие участники приехали в Израиль, чтобы отснять видео.

Совсем недавно вышел официальный тизер визиток участников Евровидения. Смотрите:

TEASER: The postcards of the 2019 Eurovision Song Contest

Напоминаем, что 14 и 16 мая выступят 35 участников песенного конкурса. Насчет гранд-финала, который состоится 18 мая, порядок выступлений будет известен сразу же после второго полуфинала.

