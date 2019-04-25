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Евровидение-2019: Финляндию представит дуэт Darude feat. Sebastian Rejman с песней «Look Away»

25.04.2019

Конкурсант на Евровидении от Финляндии выступит 14 мая в первой половине первого полуфинала под номером 3. Страну представит дуэт Darude feat. Sebastian Rejman с песней «Look Away». Подробнее об участнике Евровидения-2019 –  в материале.

евровидение даруде

Фото взято из источника: instagram.com/darudevil

Darude feat. Sebastian Rejman – «Look Away»

Darude (Вилле Виртанен) совместно с вокалистом Sebastian Rejman (Себастьяном Рейманом) в мае представит Финляндию на Евровидении-2019. Вилле Виртанен знаменит как автор трека «Sandstorm» (1999 год). В 2013 году его композиция вошла в список 50 лучших танцевальных треков всех времен. Евровидение-2019 музыканты будут покорять с песней «Look Away».

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Darude (Вилле Виртанен)

Родился 17 июля 1975 г. (43 года)

Вилле Виртанен – финский продюсер и по совместительству DJ – дебютировал в далеком 1999 году. Первый сингл музыканта «Sandstorm» был выпущен в 2000 году и вошел в альбом «Before the Storm». Он до сих пор является одним из самых популярных хитов. Клип Darude собрал более 143 млн просмотров на Youtube. После «Sandstorm» диджей выпустил еще 4 альбома, последний из них в 2015 году.

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Sebastian Rejman (Себастьян Рейман)

Родился 13 января 1978 г. (41 год)

Финский певец, по совместительству актер и телеведущий. Себастьян был когда-то вокалистом и гитаристом в группе The Giant Leap. Но пока в этом проекте музыкант решил сделать перерыв и основал новую группу – Sebastian & The 4th Line Band. В этом году Себастьян будет представлять Финляндию на международном конкурсе Евровидение-2019 в дуэте со своим другом Darude.

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