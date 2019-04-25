8 выпуск «Холостяк»-9: первое свидание Оли и очередные слезы Натали
25.04.2019
В 8-м выпуске проекта «Холостяк»-9 Оля отправится на первое и долгожданное индивидуальное свидание с Никитой Добрыниным. Париж с высоты птичьего полета и нежные объятия девушки сведут мужчину с ума. Неужели одна встреча с Олей сможет перечеркнуть всю историю Натали – узнаем уже в эту пятницу, 26.04.2019, в 20:00.
В 8 выпуске проекта «Холостяк»-9 вы узнаете:
- На что решится Никита Добрынин после индивидуального свидания с Олей?
- Сможет ли Лиля справиться со своей ревностью на 8-й неделе?
- Попрощается ли Холостяк с Натали ради Оли?
- И простит ли мужчина очередной каприз Лиле?
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Узнайте уже в пятницу, 26.04.2019, в 20:00 на телеканале СТБ, на что готовы девушки ради мужчины, а к чему точно не готов сам Никита. Не пропустите самое романтическое реалити страны. 8-й выпуск 9 сезона проекта «Холостяк»-9 будет эмоциональным.
Video: 8 выпуск «Холостяк»-9: первое свидание Оли и очередные слезы НаталиВ 8 выпуске проекта Холостяк 9 Оля отправится на долгожданное индивидуальное свидание с Никитой Добрыниным. Чем обернется встреча - смотрите 8 выпуск Холостяк 9
Video: 8 выпуск «Холостяк»-9: первое свидание Оли и очередные слезы НаталиВ 8 выпуске проекта Холостяк 9 Оля отправится на долгожданное индивидуальное свидание с Никитой Добрыниным. Чем обернется встреча - смотрите 8 выпуск Холостяк 9
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