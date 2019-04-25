10 вкусных безалкогольных напитков на время Великого поста
25.04.2019
Пытаясь соблюдать Великий пост, мы ограничиваем себя в еде, питье и развлечениях. Но церковные правила не так строги, как могут казаться на первый взгляд. Так, в субботу и воскресенье разрешается выпить немного вина. Вот только лучше разбавить его водой в соотношении 1:3. А для любителей коктейлей тоже есть решение – «девственные» варианты любимых напитков.
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Безалкогольное шампанское
Ингредиенты:
- 100 мл белого виноградного сока
- 10 мл концентрата зеленого чая
- 30 мл тоника
Приготовление:
- Соедините виноградный сок и концентрат зеленого чая.
- Перелейте в бокал для шампанского.
- Добавьте тоник.
Май-тай моктейль
Ингредиенты:
- 20 мл апельсинового сока
- 20 мл миндального сиропа
- 20 мл лаймового сиропа
- 10 мл сока лайма
- 10 мл сиропа из тростникового сахара
- 3 капли ангостуры
Приготовление:
- Основные ингредиенты взболтайте в шейкере.
- Смесь перелейте в бокал с дробленым льдом.
- Украсьте напиток долькой лайма и пейте через соломинку.
Ширли Темпл
Ингредиенты:
- 60 мл апельсинового сока
- 30 мл гренадина
- газированная вода
- апельсин и киви для украшения
Приготовление:
- В большой бокал с дробленым льдом налейте гренадин.
- Осторожно влейте апельсиновый сок, потом газировку.
- Щедро украсьте напиток фруктами.
Ураган-моктейль
Ингредиенты:
- 60 мл апельсинового сока
- 60 мл клюквенного сока
- 30 мл грейпфрутового сока
- 30 мл яблочного сока
Приготовление:
- Взболтайте все ингредиенты в шейкере.
- Сцедите в бокал с дробленым льдом.
- Подавайте с соломинкой.
Девственная Мэри
Ингредиенты:
- 120 мл томатного сока
- 5 капель лимонного сока
- 2 мл соуса Табаско
- 5 мл вустерширского соуса
- стебель сельдерея
Приготовление:
- Смешайте все составляющие.
- Взболтайте их в шейкере.
- Сцедите в бокал со льдом.
- Подавайте с палочкой сельдерея.
Атланта
Ингредиенты:
- 100 мл Колы
- 60 мл апельсинового сока
- 30 г лимона
Приготовление:
- Смешайте Колу с соком.
- Добавьте дольку лимона, лед.
Безалкогольный глинтвейн
Ингредиенты:
- 1 л яблочного или виноградного сока
- 2 ст. л. цедры апельсина
- 2 ст. л. цедры лимона
- половина яблока
- 2 ст. л. изюма
Приготовление:
- Влейте в кастрюлю сок.
- Добавьте остальные ингредиенты.
- Поставьте емкость на слабый огонь, не доводите до кипения.
- Дайте глинтвейну 5–10 минут настояться под крышкой.
Безалкогольный грог
Ингредиенты:
- 300 мл кипятка
- 100 г сахара
- 75 г корицы
- 1 зеленое яблоко
- 1 лимон
- 1 лайм
- 4 пучка свежей мяты
- перец
Приготовление:
- Засыпьте в кастрюлю порезанные лимон, лайм, яблоко.
- Добавьте сахар, перец и мяту.
- Залейте все кипятком.
- На маленьком огне доведите напиток до кипения.
- Оставьте на 15 минут в теплом месте, чтобы он остыл и набрался вкуса.
Безалкогольный имбирный эль
Ингредиенты:
- 200 г корня имбиря
150 г сахара
- 1 лимон
- 1 л тоника
- стакан воды
- черный перец горошком
Приготовление:
- Очистите корень имбиря, затем натрите его на мелкой терке.
- В кастрюлю с измельченным имбирем влейте 2 стакана воды.
- Добавьте перец и поставьте на огонь.
- Доведите до кипения, а затем еще 10 минут варите на маленьком огне под закрытой крышкой.
- Остудите, процедите и перелейте в графин.
- Добавьте газировку в пропорции 1:4.
Безалкогольная сангрия
Ингредиенты:
- 1 л виноградного сока
- 0.5 л тоника
- 200 г консервированных или свежих персиков
- 1 груша
- половина лимона
- половина апельсина
- 5 г свежей мяты
Приготовление:
- Охладите тоник и сок.
- Нарежьте дольками апельсин и лимон.
- Нарежьте грушу и персики на дольки.
- Мелко нарежьте мяту.
- Поместите все в графин, залейте соком и отправляйте напиток в холодильник настояться.
- Перед тем, как будете подавать, добавьте газировку и хорошо перемешайте.
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