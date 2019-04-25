10 вкусных безалкогольных напитков на время Великого поста

Пытаясь соблюдать Великий пост, мы ограничиваем себя в еде, питье и развлечениях. Но церковные правила не так строги, как могут казаться на первый взгляд. Так, в субботу и воскресенье разрешается выпить немного вина. Вот только лучше разбавить его водой в соотношении 1:3. А для любителей коктейлей тоже есть решение – «девственные» варианты любимых напитков.

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Безалкогольное шампанское

Ингредиенты:

100 мл белого виноградного сока

10 мл концентрата зеленого чая

30 мл тоника

Приготовление:

Соедините виноградный сок и концентрат зеленого чая. Перелейте в бокал для шампанского. Добавьте тоник.

Май-тай моктейль

Ингредиенты:

20 мл апельсинового сока

20 мл миндального сиропа

20 мл лаймового сиропа

10 мл сока лайма

10 мл сиропа из тростникового сахара

3 капли ангостуры

Приготовление:

Основные ингредиенты взболтайте в шейкере. Смесь перелейте в бокал с дробленым льдом. Украсьте напиток долькой лайма и пейте через соломинку.

Ширли Темпл

Ингредиенты:

60 мл апельсинового сока

30 мл гренадина

газированная вода

апельсин и киви для украшения

Приготовление:

В большой бокал с дробленым льдом налейте гренадин. Осторожно влейте апельсиновый сок, потом газировку. Щедро украсьте напиток фруктами.

Ураган-моктейль

Ингредиенты:

60 мл апельсинового сока

60 мл клюквенного сока

30 мл грейпфрутового сока

30 мл яблочного сока

Приготовление:

Взболтайте все ингредиенты в шейкере. Сцедите в бокал с дробленым льдом. Подавайте с соломинкой.

Девственная Мэри

Ингредиенты:

120 мл томатного сока

5 капель лимонного сока

2 мл соуса Табаско

5 мл вустерширского соуса

стебель сельдерея

Приготовление:

Смешайте все составляющие. Взболтайте их в шейкере. Сцедите в бокал со льдом. Подавайте с палочкой сельдерея.

Атланта

Ингредиенты:

100 мл Колы

60 мл апельсинового сока

30 г лимона

Приготовление:

Смешайте Колу с соком. Добавьте дольку лимона, лед.

Безалкогольный глинтвейн

Ингредиенты:

1 л яблочного или виноградного сока

2 ст. л. цедры апельсина

2 ст. л. цедры лимона

половина яблока

2 ст. л. изюма

Приготовление:

Влейте в кастрюлю сок. Добавьте остальные ингредиенты. Поставьте емкость на слабый огонь, не доводите до кипения. Дайте глинтвейну 5 – 10 минут настояться под крышкой.

Безалкогольный грог

Ингредиенты:

300 мл кипятка

100 г сахара

75 г корицы

1 зеленое яблоко

1 лимон

1 лайм

4 пучка свежей мяты

перец

Приготовление:

Засыпьте в кастрюлю порезанные лимон, лайм, яблоко. Добавьте сахар, перец и мяту. Залейте все кипятком. На маленьком огне доведите напиток до кипения. Оставьте на 15 минут в теплом месте, чтобы он остыл и набрался вкуса.

Безалкогольный имбирный эль

Ингредиенты:

200 г корня имбиря

150 г сахара

1 лимон

1 л тоника

стакан воды

черный перец горошком

Приготовление:

Очистите корень имбиря, затем натрите его на мелкой терке. В кастрюлю с измельченным имбирем влейте 2 стакана воды. Добавьте перец и поставьте на огонь. Доведите до кипения, а затем еще 10 минут варите на маленьком огне под закрытой крышкой. Остудите, процедите и перелейте в графин. Добавьте газировку в пропорции 1:4.

Безалкогольная сангрия

Ингредиенты:

1 л виноградного сока

0.5 л тоника

200 г консервированных или свежих персиков

1 груша

половина лимона

половина апельсина

5 г свежей мяты

Приготовление:

Охладите тоник и сок. Нарежьте дольками апельсин и лимон. Нарежьте грушу и персики на дольки. Мелко нарежьте мяту. Поместите все в графин, залейте соком и отправляйте напиток в холодильник настояться. Перед тем, как будете подавать, добавьте газировку и хорошо перемешайте.

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