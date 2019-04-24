Присутствовала ли ревность на съемочной площадке, ведь супруги Наталка Денисенко и Андрей Фединчик играли любовь с другими персонажами. Кто на самом деле Жанна, персонаж актрисы в сериале «За витриной»? Негативная героиня или девушка, готовая на все ради любви? Подробнее – в интервью со звездой.

Больше по теме: Наталка Денисенко рассказала о своем персонаже в сериале «За витриной»

Не было ли ревности на площадке, ведь вы играли любовь к другим героям? Я понимаю, что такое бывает часто в актерской деятельности, но все же…

Да, конечно, мы понимаем эти моменты, это часть нашей профессии. Андрей особенно лоялен в этом плане, а я, скорее, ревнивица!

В сериале «За витриной» «любовного партнёра» Андрея играла Ксения Мишина, она очень хорошая актриса и мне нравится такой типаж девушек, считаю ее настоящей красоткой! Мы с ней в тёплых отношениях, я даже и не думала переживать и ревновать, но все равно «подкалывала» ее: «Ты смотри мне там!». И Андрей юморил по этому поводу, но, конечно, это все шутки. Если честно, влюбленности на съемочной площадке редко встречаются. Это у нас такая история с Андреем. А обычно все по-другому… Даже что касается интимных сцен, мы думаем в первую очередь о том, чтобы все было эстетически красиво. Во время постельных сцен или сцен с поцелуями актёры тщательно все продумывают! Это работа, и надо чтобы все было слаженно и отрепетировано.



Расскажите о Жанне из сериала «За витриной». Она правда настолько плохой человек?

Жанна по темпераменту полный антагонист Гали. Она яркая, готова на все. Да, можно сказать, что это негативный персонаж, но ее можно и понять. Знаете, как говорит Станиславский: «Ищи в плохом хорошее, а в хорошем плохое!». Жанна делает нехорошие вещи, но это только из-за любви. Я с уверенностью могу сказать, что именно у моего персонажа происходит самый большой, переломный момент характера и событий. Мне было очень интересно ее играть, потому что было над чем поработать. У нее крутые виражи происходят. Очень интересно смотреть на то, что получилось. Но еще хочется сказать зрителям, что этот сериал не просто история про Золушку. Вот приехала девушка, она такая милая, тут богатый принц, happy and. Все абсолютно по-другому. В сериале «За витриной» непростой сценарий. Татьяна Александровна (главный автор сериала) очень интеллектуальная и интересная женщина. Она не держит зрителя за дурака и написала очень увлекательный сценарий.

Больше по теме: Актриса «Крепостной» Наталка Денисенко мечтает сыграть злодейку

Что сказал ваш муж Андрей Фединчик, увидев сценарий «За витриной»?

Андрей первый начал читать сценарий. Я спросила: «Ну, что там?». На что он ответил: «Слушай, интересно!». А Андрей очень строгий судья. Бывают такие моменты, что ты читаешь и понимаешь: «Ну, понятно, мелодрама… Что тут ожидать? Люблю, не люблю». А тут вообще очень интересно, непредсказуемо, много поворотов. С уверенностью могу сказать, что это чем-то похоже на триллер и детектив. «За витриной» будет интересен даже мужчинам.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ