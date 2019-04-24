Группа YUKO представляет новый клип на песню из альбома «DURA?». Главную роль в клипе сыграл известный актер театра и кино — Михаил Кукуюк. «SORRY» — первая песня группы с авторским текстом. Первая работа, где Юлия Юрина и Стас Королёв поют вдвоем. Подробнее о новом клипе участника Нацотбора-2019 на Евровидение в материале.

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Песня «SORRY» занимает важное место в альбоме «DURA?» и продолжает его сюжетную линию. Альбом DURA? — это история о конфликте раскованного мышления с устоявшимися социальными стереотипами.

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Клип снимал режиссер Влад Байдун (режиссер клипов «Заєнька» и «DURA»). В видео снялся известный актер театра и кино Михаил Кукуюк. Михаил известен ролями в фильмах: «Свингеры», «Свингеры 2» и «Слуга народа 3». Локация, в которой снимался клип: Дом Культуры Masterskaya.

YUKO – «SORRY»



Напоминаем, что в феврале 2019 с песней «GALYNA GULIALA» YUKO покорили Национальный отбор на Евровидение-2019.

YUKO – «GALYNA GULIALA»

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