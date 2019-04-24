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Тест: кто из героев «За витриной» пленит ваше сердце?

24.04.2019

Наконец-то мы дождались повторных серий мелодраматического сериала «За витриной». Любимые герои снова с нами, и мы предлагаем пройти тест и узнать, кто из героев смог бы стать идеальным избранником для вас. Целеустремленный Андрей, романтик Владимир или стратег Семен?

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