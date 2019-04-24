Выходные на майские праздники 2019 – отличный повод, чтобы отправиться в путешествие по Украине. Если куда поехать на майские праздники 2019 в Украине мы уже рассказали, то где отлично и бюджетно провести эти 5 дней отдыха? Куда поехать на майские праздники 2019 года бюджетно, потратив не так много времени и денег, читайте в материале

Букский каньон

Одно из природных чудес Украины Букский каньон – одно из неимоверных чудес украинской природы. Расположен скальный каньон на реке Горный Тикич в селе Буки Черкасской области. В теплый весенний день вы можете совершить интересную прогулку, насладившись красотой места, которое занимает около 5 км в длину. Отправляясь в такую прогулку, прихватите с собой плед и устройте небольшой пикник – на природе вам точно захочется перекусить.

Из Киева в село Буки вы можете добраться личным транспортом по Одесской трассе до Жашкова (он находится в 35 км от каньона), а также на маршрутке или автобусе из Киева и Жашкова.

Дендропарк «Александрия»

Отличным местом для неспешных пеших прогулок на майские праздники 2019 года станет дендропарк в г. Белая Церковь. «Александрия» имеет интереснейшую историю создания и наибольшую среди всех парков и садов Украины коллекцию растений разных сортов и форм. Здесь вы сможете не только насладиться красотой природы во время прогулки, но и оживить историю этого дендропарка в своей фантазии. Архитектура, ландшафт и история дендропарка «Александрия» точно не оставят вас равнодушными.

Адрес – Киевская область, г. Белая церковь, ул. Клиническая

Ландшафтный парк в с. Буки

Еще одним живописным местом для отдыха на майские праздники 2019 года станет ландшафтный парк в с. Буки. Обратите внимание, что парк находится в Киевской области. Здесь вы сможете прогуляться на свежем воздухе, оценить красоту ландшафтного дизайна, посмотреть различные памятники, небольшой зоопарк, «сказочную поляну» и получить новые впечатления всей семьей.

Добраться к ландшафтному парку можно как своим транспортом, так и на маршрутке (проще всего это сделать из г. Белая Церковь или г. Сквира).

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Парк «Софиевка»

Если вы не успели оценить красоту Национального дендрологического парка «Софиевка», солнечные майские выходные станут отличным поводом для прогулки. Парк находится в городе Умань Черкасской области. Это место – настоящий шедевр садово-паркового искусства. Цветущие клумбы, искусные скульптуры, местные и экзотические растения, водопады, цветущие клумбы порадуют красотой и разнообразием. А богатая история парка придает этому месту неповторимый колорит.

Адрес парка – Черкасская область, г. Умань, ул. Киевская, 12-а.

Тоннель любви

Также на майские праздники 2019 года бюджетно вы можете отправиться в одно из самых романтических мест Украины – Тоннель любви, который находится в поселке Клевань Ровенской области. Туннель, созданный сплетением деревьев и кустов в арочной форме, распростерся на расстоянии около 4 км в длину. Это место станет чудесным вариантом для прогулки с друзьями или второй половинкой. Также вы сможете запечатлеть красоту «зеленого коридора» на красочных снимках.

Стоит отметить, что сказочное местечко обросло интересной туристической легендой, которая гласит: если влюбленная пара загадает желание в Тоннеле любви – оно обязательно исполнится. Также не забудьте проявить осторожность и бдительность, ведь по этому пути ходит поезд.

Кропивницкий дендропарк

Поехать на майские праздники бюджетно можно и в «украинскую Голландию» –Кропивницкий дендропарк. Это место станет настоящим открытием для ценителей прекрасного: с апреля парк устилается невероятным количеством тюльпанов, нарциссов, гиацинтов и разновидностей красочных цветов, луковицы которых привезены из Голландии. Также на территории парка вы найдете небольшой зоогородок, аттракционы, мастер-классы для самых маленьких и другие развлечения.

Дендропарк находится по адресу: Кировоградская область г. Кропивницкий, пр-т Евгения Тельнова, 28.

Отправляясь в путешествие на майские праздники 2019 года, убедитесь в правильности маршрута, графике работы парков, а также просмотрите, какие интересные места находятся по пути, ведь Украина ими очень богата!

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