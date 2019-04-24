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Гороскоп на 24 апреля 2019 от экстрасенсов СТБ

24.04.2019

Гороскоп на 24 апреля 2019 года может поведать много интересного каждому из знаков зодиака. Чтобы быть готовым ко всем событиям этого дня – читайте гороскоп на сегодня.

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Овен

Сегодня вам будет казаться, что развития больше нет и вы зашли в тупик. Но оцените трезво свои возможности, вы же не можете тащить все на себе, иногда человеку нужна передышка. Задумайтесь, этот день станет отличной для этого возможностью.

Телец

Если влезете в какую-то незаконную авантюру, то вас обязательно притянут к отвественности. Проверенный факт. Лучше воздержитесь, ведь деньги того не стоят. С вами рядом так много людей, которые вас любят, задумайтесь о них.

Близнецы

Сегодня день начнется с испытаний в личной жизни. Так уж сложилось, что иногда между вами случаются ссоры, которых нельзя избежать. Только не нужно на них зацикливаться, потому что это может перерасти в долгий и неприятный конфликт.

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Рак

Сегодня вам прийдет документ, которого вы так давно ждете. Возможно это виза или билет для интересного путешествия? В любом случае, скоро вас ждет интересная поездка, которая запомнится вам надолго.

Лев

У вашего ребенка сегодня может случится конфликт со сверстниками. Проследите за его эмоциональным состоянием, ведь это может перерасти во что-то более серьезное, если вы проигнорируете этот момент.

Дева

Вам очень нужны перемены в личной жизни. Пусть не такие кардинальные, но меняйте то, что вас не устраивает! У вас сегодня состится разговор по поводу совместного проживания, который и расставит все на свои места. Как ни крути, а вы давно его ждали.

Весы

В этот день вы заметите явный прогресс по работе. Будут перемены, которые вас порадуют. Вы и так много отдаетесь работе, но теперь вы будете делать это с удовольствием, звезды в этом уверенны! Если что, вы даже можете начать обучать кого-то своему ремеслу, у вас это хорошо получится.

Скорпион

Вы знаете, что ничего не знаете. Помните кто это сказал? Вот-вот. Вам стоит заняться самообразованием и найти несколько интересных книжек или обучающих курсов. Как насчет начать заниматься тем, что вам действительно давно интересно?

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Стрелец

Что-то в последнее время у Стрельцов одни затраты. Все деньги как будто уплывают куда-то и вы не можете их уберечь от неминуемой участи. И ваш любимый человек, и ваш ребенок требуют от вас больши капиталовложений. Мы можем только посочувствовать и сообщить, когда этот период закончится.

Козерог

Как насчет начать вести дневник, как в детстве? Вам просто необходимо сейчас записывать свои мысли, поверьте, в будущем они вам еще как пригодятся! Все идеи, которые посещают сейчас вашу голову стоит обязательно переносить на бумагу и вы не заметите, как они начнут воплощаться в жизнь.

Водолей

Вам опять хочется закрыться от всего мира и никуда не выходить? Понимаем. Вам начинает казаться, что ваша жизнь скучна и неинтересна, пока у остальных она бьет ключем. Но как насчет поискать то, что вас вдохновляет и радует? Это даст вам понять, что не так страшен черт, как его рисуют.

Рыбы

У вас начинается период глобальных перемен. На этой неделе вам стоит пересмотреть все аспекты своей жизни, чтобы понять – где и что нужно изменить. Поверьте, Рыбы, все в ваших руках, стоит только захотеть. Мы верим в вас!

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