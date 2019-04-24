Сериальный брат Галины Пасичник Гоша, по мнению Глеба Михайличенко, – это воплощение «героя-подростка». В конечном итоге он покажет в сериале «За витриной» личностный рост до самодостаточного «героя-мужчины». Подробнее об актере и его персонаже Гоше Пасичнике читайте в материале.

Больше по теме: Елизавета Фалей: актриса сериала «За витриной» поделилась своей историей

Глеб, почему вы решили стать актером?



Лет в 12 понял, что, кроме сцены, меня ничего больше не интересует. На данный момент пытаюсь развиваться в разных отраслях, связанных со сценой, но актерская доминирует.

Вам больше нравится играть положительных персонажей или злодеев?



Всегда интересно играть персонажей, далеких от тебя. Грубо говоря, злодеи для меня никогда не являлись антагонистами, это всего лишь образ, который интересно оправдать.

Расскажите больше о своем герое.

Гоша – воплощение «героя-подростка». Он все еще мальчик, но обстоятельства заставляют его делать настоящие поступки. На протяжении сериала мой персонаж перевоплощается из функциональной роли «брат» в самодостаточного героя – «мужчину».

Больше по теме: Дмитрий Чернов: Мне нравится играть персонажей, у которых есть судьба

Присущи ли вам качества Гоши? Что вам близко, что чуждо?

Абсолютно. Я считаю, что тема, звучащая лейтмотивом этой роли, присуща каждому мужчине. Это честно! Кто-то это пережил, кому-то это ещё предстоит, а кто-то проживает это изо дня в день, переосмысливает и растёт.

Что может заставить зрителя посмотреть «За витриной» снова и снова?

Запутанность сюжета – в первую очередь. Типичная мелодрама приобретает характер детектива, драмы и отчасти триллера. Отличный подбор актерского состава. И конечно, качество! Качество – превыше всего.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ