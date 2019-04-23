Сколько будет выходных дней в мае 2019 года в Украине? В этом месяце нас ждут сразу два дополнительных выходных. Май 2019 года подарит украинцам долгожданный отдых. Читайте в материале, сколько украинцы будут отдыхать в мае, а также какие планы у актрисы сериала «За витриной» Елизаветы Фалей.

В мае этого года украинцев ждут сразу два дополнительных выходных. Все успеют насладиться отдыхом, провести время с близкими и отпраздновать Пасху-2019.

Выходные в мае

1 мая — День труда (среда)

9 мая — День Победы (четверг)

Кабмин также рекомендовал перенести рабочий вторник, 30 апреля, на субботу, 11 мая. Однако этот рабочий день будет сокращен на 1 час. Графики выходных рассчитаны для работников с 5-дневной рабочей неделей. А распоряжение о переносе рабочих дней всегда носит рекомендательный характер.

Главная актриса сериала «За витриной» Елизавета Фалей с нетерпением ждет солнечные майские дни, чтобы отметить любимые весенние праздники.

«Для меня Пасха и майские выходные — это очень душевное, семейное и доброе время. Ведь что может быть лучше светлого праздника в кругу родных людей?! Поэтому я планирую провести выходные вместе с семьей. Очень важно проводить время со своими близкими», — делится актриса.

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