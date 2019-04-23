В этом году Украина не будет участвовать в международном конкурсе Евровидение. Об этом сообщили организаторы украинского Нацотбора НОТУ. Напоминаем, что MARUV отказалась от участия в конкурсе из-за некоторых пунктов договоренности. Почему Украина отказалась от участия в Евровидении, читайте в материале.

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Несмотря на отказ MARUV, организаторы планировали выбрать представителя на конкурс из списка других финалистов Национального отбора на Евровидение-2019. Напоминаем, что телерадиокомпания поочередно обратилась к финалистам, которые заняли второе и третье место. Но группы Freedom Jazz и Kazka отказались от участия в международном конкурсе.

Ранее Александра Кольцова (член правления НОТУ) в эфире Общественного дала очень категоричный ответ о том, кто представит страну. На реплику «Представителем Украины может быть Kazka, а может быть никто», она ответила: «Это может быть никто». Слова подтвердились и уже известно, что Украина точно не будет участвовать в Евровидении в этом году.

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