В новом выпуске «Следствие ведут экстрасенсы» ясновидящего Хаяла Алекперова и ведьму Ярославу Федорову ожидают большие трудности. Постоянные эксперты будут расследовать мистическое дело умершей девушки, которая была беременна. Как будущая мама могла знать, что скоро умрет? Забрала ли смерть ребенка? Шокирующие подробности — в материале!

25 марта 2014 года Валентина Броварская умерла при неизвестных обстоятельствах. Молодая девушка была на девятом месяце беременности. Смерть пощадила ребенка, оставив его в живых, но без ласки родной мамы… Родственники погибшей уверены: без мистики здесь не обошлось. Оказывается, Валентина чувствовала потусторонний мир — ей снились кошмары, приходили ужасные существа, которые пытались забрать ее на тот свет. И им удалось…

Экстрасенсы решили разобраться в мистическом деле. Но с самого начала Хаялу Алекперову и Ярославе Федоровой что-то мешало приехать на расследование. Узнав ужасающие подробности смерти девушки, они оказались на волоске от срыва. Почему смерть охотилась за беременной девушкой? Правда ли, что Валентина подписала договор со смертью? И какую роль сыграл новорожденный ребенок в этой ужасной истории?

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