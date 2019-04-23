Главное украшение Пасхи 2019 – куличи. Пасхальные куличи пекут из дрожжевого теста с добавлением большого количества сливочного масла, яиц и сахара. Ниже вы найдете два видеорецепта пасхальных куличей, которые нужно запекать в духовке, а также приятный бонус – видеорецепт творожной пасхи, которая не требует выпекания.

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Классический пасхальный кулич

Ингредиенты:

мука – 400-600 г

молоко – 250 мл

дрожжи – 35 г

сахар – 1 стакан

ванильный сахар

сливочное масло – 125 г

яйца – 4 шт.

соль

изюм – 30 г

цукаты – 30 г

Приготовление:

Сделайте опару для теста: молоко подогрейте до 36 °C, растворите в нем прессованные дрожжи и добавьте сахар и муку. Замесите опару, накройте ее полотенцем и оставьте в теплом месте на 30 мин. Сделайте первый замес теста для кулича. Растопите сливочное масло и охладите его. Яйца разделите на белки и желтки. Желтки взбейте с сахаром, а белки до плотной пены. Когда опара увеличится вдвое, добавьте в нее ванильный сахар, соль, желтки с сахаром, муку и белки. Замесите тесто. В конце добавьте растопленное сливочное масло и вымешивайте тесто до тех пор, пока оно не начнет легко отлипать от рук. Накройте тесто полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час. Тесто должно вырасти в два-три раза. Изюм и цукаты для кулича замочите на 5-10 минут в теплой воде. Обсушите их на бумажном полотенце. Сделайте второй замес теста для кулича. В тесто, которое подошло, добавьте изюм, цукаты и тщательно перемешайте, чтобы они распределились по всему тесту. Смажьте формы для выпекания маслом и выложите в них тесто, заполняя формы на треть. Поставьте формы с тестом в теплое место на 30 мин. Когда тесто заполнит практически всю форму, смажьте его сверху взбитым желтком для глянцевого блеска. Украсьте традиционный кулич изделиями из теста в виде роз и листьев. Украшения из теста смажьте взбитым белком. Поставьте куличи в духовку и выпекайте 40 минут при температуре 180 °C.

Video: Рецепты пасхальных куличей в духовке пошагово с видео Пасха 2019: куличи пасхальные - лучшие проверенные рецепты и рецепты с видео пасхальных куличей в духовке

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Куличи в яичной скорлупе

Приготовление:

Замесите тесто, как и в предыдущем рецепте. Тщательно помойте яйца. Осторожно разбейте их острые концы. Сделайте небольшое отверстие и осторожно вылейте яйца в миску. Сделайте такое отверстие в скорлупе, чтобы удобно было накладывать тесто – диаметром около 2 см. Помойте скорлупу изнутри и еще раз снаружи, затем просушите. Смажьте скорлупу внутри маслом и наполните ее тестом наполовину. Выпекайте при температуре 180°C в течение 20 мин.

Video: Рецепты пасхальных куличей в духовке пошагово с видео Пасха 2019: куличи пасхальные - лучшие проверенные рецепты и рецепты с видео пасхальных куличей в духовке

Творожная пасха

Вкусную творожную пасху можно приготовить и без запекания.

Ингредиенты:

творог 9% – 1 кг

яйца – 4 шт.

сахар – 200 г

ванильный сахар – 5 г

сливки (30%) – 250 мл

сметана (25%) – 250 мл

сливочное масло – 200 г

цукаты – 100 г

грецкие орехи – 70 г

корица – 1 г

молотый мускатный орех – 1 г

кардамон – 1 г

Приготовление:

Творог нужно отжать в марле от лишней жидкости. Перетрите его через сито, а потом еще раз перетрите уже с мягким сливочным маслом. Отделите белки от желтков. Взбейте их с сахаром и ванильным сахаром до однородной светлой массы. К желткам добавьте сливки и перемешайте. Поставьте смесь на паровую баню и варите, помешивая, до густоты около 5 мин. Яично-сливочную смесь постепенно добавьте к творогу и тщательно размешайте. Остудите в течение 10 мин. Сметану выложите в марлю, чтобы стекла лишняя жидкость, и оставьте на час в холодильнике. Отстоявшуюся сметану добавьте к творожной массе и хорошо размешайте. Цукаты замочите в воде на 5 минут и обсушите. Грецкие орехи подсушите на сковороде и измельчите скалкой. Добавьте цукаты, орехи и пряности к творожной массе и перемешайте. Форму для пасхи застелите сложенной в два слоя влажной марлей и плотно наполните творожной массой. Сверху положите гнет и поставьте в холодильник на 4 часа.

Video: Рецепты пасхальных куличей в духовке пошагово с видео Пасха 2019: куличи пасхальные - лучшие проверенные рецепты и рецепты с видео пасхальных куличей в духовке

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