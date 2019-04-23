Ольга Кучер о героях спецпроекта «Культурні люди»

22 апреля в программе «Вікна-новини» стартовал спецпроект «Культурні люди» ведущей и корреспондента Ольги Кучер. Цикл сюжетов посвящен украинским деятелям культуры, чьи имена стали известны далеко за пределами Украины. Автор спецпроекта рассказала, почему они выбирают для жизни и творчества нашу страну, а не едут за границу, и отметила, в чем преимущество Украины.

Героями проекта стали люди разного возраста и разных профессий: писатель Андрей Курков, театральный режиссер Стас Жирков, прима-балерина Анастасия Шевченко, культурный деятель и режиссер Влад Троицкий, художник Александр Ройтбурд.

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«Мы специально выбрали очень пестрый состав. Все они очень разные, с разными позициями и взглядами. Но есть то, что их объединяет. Они — лицо украинской культуры, наши культурные люди», — отметила телеведущая.

Ольга Кучер уверена, что герои программы — это примеры успешной реализации деятеля культуры в Украине.

«Ведь имея возможность творить за границей, они выбирают Украину. Кто-то ездит с лекциями на Восток, кто-то говорит о проблемах коррупции со сцены, кто-то несет именно украинскую культуру на западных сценах, но возвращается в Украину. Это их сознательный выбор — делать культуру в Украине модной», — считает Ольга Кучер.

Автор спецпроекта не отрицает, что театральный режиссер, например, в Германии зарабатывает больше, чем в Украине. Даже в Польше можно получить больше.

«Но преимущество Украины в том, что сейчас у нас дают дорогу молодым. В это трудно поверить, но, например, одну из крупнейших сцен столицы доверили молодому режиссеру Жиркову. Белорусы, с которыми он сотрудничает и ставит совместные спектакли, говорят, что завидуют нам. Ведь о такой карьере в таком молодом возрасте они могут только мечтать», — подытожила Ольга Кучер.

Прочитать полное интервью можно на сайте: znaj.ua

Смотрите спецпроект «Культурні люди» ежедневно до 26 апреля в программе «Вікна-новини» в 17:30 и 22:00 на СТБ.

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