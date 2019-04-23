Народные приметы на Пасху 2019
23.04.2019
Пасха – долгожданный весенний праздник, который дарит людям хорошее настроение и очередной приятный повод провести время с семьей. В материале мы расскажем о народных приметах на Пасху, которые передавались из поколения в поколение.
Народные приметы на Пасху
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- Чтобы семья жила мирно и счастливо весь год, первую праздничную трапезу в воскресенье следует начинать в полном составе. Каждый член семьи должен съесть кусочек кулича.
- Девушки верили, что если в этот день ударят локоть, то в скором времени встретят своего суженого.
- Если день оказался дождливым, то вся весна будет такой же.
- Если же день ясный, то хозяев ждет хороший урожай.
- Кто первым увидит рассвет на Пасху, весь год будет счастливым.
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- Вербой, принесенной в дом на вербной неделе, обмахивали дом, очищая его от напастей.
- Чтобы уберечь ребенка от сглаза на весь год, его нужно перекрестить пасхальным яйцом.
- Тем, кто хочет избавиться от грехов, нужно покататься на качелях
- Пожилые люди в этот день расчесывались и просили Бога, чтобы послал им столько внуков, сколько волос останется на расческе.
- Молодые пары целовались на Пасху под деревом. Это залог крепких отношений.
- Если вы услышите стук дятла в этот день, значит, скоро приобретете собственный дом.
- Если ребенок на Пасху много капризничает и плачет, то родители должны отправиться в церковь, чтобы замолить свои грехи.
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Приметы на Пасху на деньги. Утром на Пасху стоит умыться теплой водой, в которую заранее положили серебряный предмет. Тогда весь год вы будете богатыми.
Приметы на Пасху на хорошую жизнь. Супружеская пара обязательно должна поцеловаться троекратно и поздравить всех с Пасхой. Этот обряд защитит от ссор и от разрыва отношений.
Ритуалы на Пасху на беременность. За день до праздника возьмите красное яблоко и загадайте на него желание, но не ешьте. После чего яблоко положите в пасхальную корзину и освятите его в храме. После пасхальной службы нужно съесть его в течение праздничного дня.
От всей редакции STB.UA поздравляем читателей с наступающим праздником светлой Пасхи!
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